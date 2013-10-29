به گزارش خبرگزاری مهر، طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی،شوراها، مجامع و سایر هیاتها مصوب جلسه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/08/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- تعیین عضو ناظر در ستاد و شورای مذکور در جزء 9 بند(الف) و جزء 7 بند (ب) ماده یک، به منزله اصلاح تصویب‌نامه هیأت وزیران و مغایر اصول 57، 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.

2- جزء 2 بند (ب) ماده یک در مقام اصلاح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظر تفسیری این شورا، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.

3- از آنجا که در قانون اساسی جایگاهی به عنوان «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» بر دستگاه‌های اجرایی پیش بینی نشده است، الزام دستگاه‌ها به اطلاع رسانی به معاون نظارت مجلس با این عموم مواجه با ایراد بوده و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

4- در ماده 7 تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی، همانطور که قبلا از جمله در خصوص ماده 196 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام گردیده، مغایر اصول 54 ، 55، 57، 60، 76، 87 ، 90 و بند 3 اصل 156 و اصول 161، 173 ، و 174 قانون اساسی شناخته شد.

تذكر:

با توجه به تعيين تكليف نسبت به مواردي نظير بندهاي 1 ، 7 و 12 ماده 2 ، عبارت «عنوان» صدر اين ماده نيازمند اصلاح عبارتي است.

همچنین روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد:

طرح استفساریه تبصره ماده(77) قانون تأمین اجتماعی مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/08/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

با توجه به نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از اصل 73 قانون اساسی، طرح فوق‌الذکر تفسیر نیست بلکه قانون‌گذاری است، لذا مغایر اصل مذکور شناخته شد.