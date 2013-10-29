پیروزی بتن آماده گرمه برابر جوارشی سنخواست/ هفته هفتم لیگ ناتمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه هفته هفتم مسابقات لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی با انجام سه دیدار همزمان در شهرهاي مختلف اين استان پیگیری شد.

در این هفته از ساعت 15 امروز تیم صدرنشین جوارشی سنخواست در گرمه میهمان بتن آماده شهر؛ تیم رده دومی جدول لیگ بود که این دیدار در پایان با پیروزی سه بر دو به نفع بتن آماده گرمه خاتمه یافت.

جوارشی سنخواست با این شکست جایگاه خود را در صدر جدول از دست داد و با یک پله سقوط، پایین تر از نماینده گرمه در رده دوم جدول رده بندی لیگ فوتسال خراسان شمالی قرار گرفت.

در دیگر بازی این هفته سازه بتنی نیرومند فاروج در خانه میهمان خود پیام بجنورد را با دو گل مغلوب کرد.

در شهرآورد شیروان نیز دو تیم شهاب نوین و گلستان ثامن این شهر به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با حساب سه بر سه به تساوی رسید.

بر اساس برنامه قرار بود دیدار بین تیم های پرسپولیس اسفراین و متال استیل بجنورد نیز از ساعت 15 امروز در بجنورد برگزار شود اما نماینده اسفراین با یک ساعت تاخیر در سالن حاضر شد و به همین دلیل نیز بازی برگزار نشد.

در این میان سرپرست تیم پرسپولیس اسفراین تاخیر یک ساعته حضور در سالن مسابقه را قبول نکرد و گفت که در فکس ارسالی هیئت فوتبال خراسان شمالی به اسفراین، زمان بازی ساعت 16 درج شده بود.

در پی این مسئله مقرر شد تا سرپرست تیم اسفراین، فکس دریافتی را تحویل هیئت فوتبال دهد تا در صورت صحت این موضوع، بازی به وقت دیگری موکول شود در غیر این صورت نتیجه دیدار سه بر صفر به نفع تیم متال استیل بجنورد لحاظ می شود.

رییس هیئت فوتبال خراسان شمالی اما در گفتگو با خبرنگار مهر، این مسئله را رد کرد و گفت: زمان تمامی بازی ها ساعت 15 بوده و این موضوع برای تمامی تیم ها به صورت یکسان درج شده بود.

حسین جعفرزاده عنوان کرد: در صورت صحت ادعای سرپرست تیم پرسپولیس اسفراین، بازی مزبور به زمان دیگری موکول می شود؛ در غیر این صورت، بر اساس قانون نتیجه سه بر صفر به نفع نماینده بجنورد محسوب خواهد شد.

وی اظهار داشت: با مشخص نبودن نتیجه این دیدار، هفته هفتم لیگ فوتسال خراسان شمالی ناتمام مانده اما نتیجه این دیدار در رده بندی صدر جدول لیگ تاثیری ندارد.

به گفته جعفرزاده بر این اساس در پایان هفته هفتم رقابت های لیگ دسته یک فوتسال استان بتن آماده گرمه با 16 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد، تیم جوارشی سنخواست با 14 امتیاز دوم است و گلستان شیروان هم با 13 امتياز در رده سوم جدول رده بندی لیگ جای گرفته است.

وی افزود: در اين دوره از مسابقات لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی هشت تيم از شهرستان هاي مختلف استان حضور دارند.

به گفته رییس هیئت فوتبال خراسان شمالی در پایان این مسابقات، تیم قهرمان به عنوان نماینده استان جواز حضور در رقابت های فصل آینده لیگ دسته سه فوتسال کشور را به دست می آورد.