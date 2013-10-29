کتاب صوتی به روشندلان شهرستانهای اردبیل ارسال می شود

سجاد فداکار در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این کتب به آدرس پستی اعلام شده توسط روشندلان به صورت امانت در مدت زمان مشخص ارسال خواهد شد.
وی با بیان اینکه 750 نسخه کتاب بریل در کتابخانه های عمومی استان موجود است، تاکید کرد: علاوه بر این سه هزار جلد کتاب گویا نیز آماده استفاده است.
به گفته فداکار کل روشندلان عضو در کتابخانه های عمومی استان 120 نفر است که 55 نفر از این تعداد در مرکز استان و مابقی در شهرستانها سکونت دارند.
تامین منابع درسی دانشجویان روشندل
وی تاکید کرد: مرکز روشندلان در نظر دارد منابع درسی دانشجویان روشندل را از طریق تولید کتب گویا تامین کند.
به گفته فداکار تاکنون 30 کتاب صوتی در مجموعه کتابخانه مرکزی اردبیل تولید شده و 10 کتاب دیگر در دست تولید است.
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