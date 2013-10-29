فداکار: کتاب صوتی به روشندلان شهرستانهای اردبیل ارسال می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسئول مرکز روشندلان کتابخانه مرکزی استان اردبیل گفت: کتاب صوتی و بریل به اعضای فعال روشندل کتابخانه های عمومی شهرستانهای دهگانه استان به صورت امانی ارسال می شود.