عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- نیروهای امنیتی مصر چندین فرد مسلح را در منطقه مصرالجدیده و القناطر قاهره بازداشت کردند.

- منابع دیپلماتیک در گفتگو با روزنامه لبنانی الجمهوریه اعلام کردند: اگر "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل به عربستان سفر نکند، حل سیاسی بحران به تعویق می افتد.

- محمد مرسی رئیس جمهور معزول مصر اعلام کرد: دادگاهی را که مرا محاکمه می کند به رسمیت نمی شناسم.

- شایعات درباره حمله به سفارت آمریکا در صنعا، باعث لغو دو مراسم آتش بازی در پایتخت یمن شد.

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: سوریه به مهلت های تعیین شده در موضوع امحای تسلیحات شیمیایی خود پایبند است.

- "جان کری" وزیرخارجه آمریکا طی روزهای آتی برای نخستین بار پس از برکناری مرسی، به مصر می رود.

- وزیر دفاع ژاپن اعلام کرد: نفوذ چین به آبهای ژاپن تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه ای ایجاد خواهد کرد.

- مقامات استرالیا اعلام کردند: نیروهای استرالیایی قبل از آغاز سال 2014 از افغانستان عقب نشینی می کنند.

- توفان شدید در کشورهای اروپایی 10 کشته بر جاگذاشت. هم اکنون برق منازل 340 هزار خانوار قطع شده است.

- ارتش سایبری سوریه تمام پروفایلهای کاربران مرتبط به "باراک اوباما" در توییتر را هک کرد.