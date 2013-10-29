آغاز برداشت "زالزالک" در استان ایلام/ فرآورده ای کوهی با مزه ای بی نظیر

به گزارش خبرنگار مهر، کوه های استان ایلام سرشار از نعمتهای خدادادی هستند که فرآورده های متنوع کوهی در این کوه ها باعث شده جنگلها ایلام یکی از غنی ترین جنگلهای کشور باشند.

مساحت جنگل های استان با حدود 600 هزار هکتار علاوه بر زیبایی های طبیعی، فرآورده کوهی و قابل خوردنی، گیاهان دارویی و.. نیز دارد که درآمد قابل توجهی برای مردم بومی به همراه دارد.

انواع گونه های درختی جنگلهای استان ایلام عبارتند از بلوط، پسته کوهی، کیکم، زالزالک، بادام کوهی ، زبان گنجشک ، شن، انجیر کوهی، ارغوان، گیلاس وحشی، مورت، کنار و ارژن (ارجن) است.

در استان ایلام درختان متنوعی وجود دارد که در نواحی سخت کوه های قرار دارد و دارای فرآودهای قابل خوردن است که یکی از آنها درخت زالزالک است که به زبان کردی به زالزالک اسامی دیگری اطلاق می شود که این میوه ها در بین مردم از جایگاه بالایی برخودار است.

زالزالک به شکل زرد و قرمز و اندازه و شکل خوردن آن مثل گیلاس است که هم اکنون فصل برداشت زالزالک در کوه های استان ایلام شروع شده و تعدادی برای کسب درآمد زالزالک را به شهر می آورند آن را به فروش می رسانند.

زالزالک یک میوه کاملا خوشمزه و کوهی است که فصل پاییز برداشت می شود و هم اکنون در بیشتر مناطق کبیرکوه یافت می شود.

این میوه وقتی روی درخت نرم شد قابل خوردن است و در غیر این صورت یعنی زالزالک هنوز قابل خوردن نیست و اگر هم باشد مزه زالزالک نرم را نمی دهد.

به زالزالک "گوج" نیز گفته می شود که در فصل پاییز در کوه های مختلف ایلام رشد می کند و در ماه های مهر و آبان در بازارهای ایلام به فروش می رسد.

درخت زالزالک کوتاه و دارای خار است و در زمان برداشت به دلیل استفاده نادرست هنگام برداشت زود از بین می رود که متاسفانه در سالهای اخیر درختان زیادی از بین رفته اند.

طبق گفته کارشناسان پزشکی زالزالک دارای خواص دارویی است و از آن برای قلب، تب بری، گوارش و..استفاده می شود و کاربردهای زیادی دیگر دارد.

استان ایلام سرشار از فرآوده های کوهی نظیر زالزالک است که مردم نیز اقدام به برداشت آن از کوه ها و فروش در سطح شهر می کنند و درآمدی کاملا حلال و پاک است.

متاسفانه در سالهای اخیر سطح برداشت از فرآوده های کوهی زیاد شده و مردم باید قدر نعمت های خدادادی را بدانند تا در سالهای آینده هم مورد استفاده قرار گیرد.

گونه های درختی و گیاهی بسیار حساس هستند که برداشت بی رویه از آنها باعث انقراض آنها می شود که مردم باید در این زمینه تلاش کنند.