گروه تخصصی پدافند غیرعامل نظام مهندسی قزوین تشکیل شد

علی فرخزاد به مناسبت فرارسیدن هفنه پدافند غیرعامل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت توجه به این مبحث اظهارداشت: توجه به پدافند غیر عامل و حفظ آمادگی در عرصه های مختلف بهترین روش برای کاهش خطرها و آسیب پذیری است.



فرخزاد با اشاره به صدور فرمان تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در روز هشتم آبان ماه سال 82 توسط مقام معظم رهبری، ماموریت و رسالت پدافند غیرعامل را مجموعه ‌ای از اقدامات برشمرد که تاثیر تهدیداتی که به کشور و زیرساخت‌های جامعه وارد می‌شود را مدیریت و کاهش می دهد.



وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع پدافندغیرعامل به عنوان یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان، تدوین و اجرایی شدن مقررات مجموعه ای ضوابط فنی و اجرایی و حقوقی لازم الاجرا در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی است که به منظور تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تصریح کرد: نقش و جایگاه اين مقررات از حيث قانوني در ماده4 آئين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان كه تاکید دارد مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره ‌برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري و عمومي و نظاير آن است مشخص شده و حوزه شمول آنرا در سراسر كشور الزامي کرده است.



وی با اشاره به رونمایی از مبحث 21 مقررات ملی ساختمان که سال گذشته همزمان با هفته پدافند غیر عامل صورت گرفت افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با داشتن بیش از هفت هزار نفر عضو فعال از ظرفیت بسیار بالایی برای مشارکت در طرح های پدافند غیرعامل برخوردار است و برنامه ریزی های مناسبی را در مبحث 21 آغاز کرده است.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بر لزوم اجرایی شدن مبحث 21 قانون مقررات ملی ساختمان تاکید کرد و گفت: معیارها و ضوابط فنی پدافند غیرعامل برای طراحی ساختمان های متعارف که توسط کمیته تخصصی مبحث 21 مقررات ملی ساختمان و توسط جمعی از اساتید دانشگاهی، کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران خبره در جلسات مختلف و متعدد در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد بررسی قرار گرفته است بدون شک نقش بسزایی در کاهش آسیب پذیری ها خواهد داشت.

وی همچنین انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، سازمان پدافند غیرعامل کشور و اداره کل پدافند غیرعامل استانداری برای اولین بار در کشور را از جمله اقدامات سازنده و اثرگذار در این حوزه دانست و یادآورشد: مفاد این تفاهم نامه به عنوان پایلوت در قزوین اجرا می شود که در این راستا نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین اقدام به تشکیل گروه تخصصی پدافند غیرعامل کرده است تا الزامات ساختمانی در این حوزه کنترل و نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و ارائه تخصص های لازم به اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.



وی در پایان حفظ سرمايه انساني، سرمايه زيرساختي و فيزيكي را از دیگر اهداف پدافند غیرعامل دانست و همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای مرتبط را در این زمینه خواستار شد.