اعتراض نماینده اسدآباد به ترکیب اعضای هیات شمارش آرا در جلسه رای اعتماد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز سه شنبه در تذکر آیین نامه ای نسبت به نحوه شمارش آرای وزیران پیشنهادی در جلسات رای اعتماد انتقاد کرد.

عضو هیات رئیسه فراکسیون رهروان حفظ شان، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه نمایندگان را از وظایف هیات رئیسه خواند و گفت: هیات رئیسه در جلسه رای اعتماد قانون را رعایت نکرد. درحالی که اعضا قسم یاد کردند با بی طرفی بر اساس قانون عمل کنند.

نعمتی که به ترکیب اعضای انتخاب شده برای شمارش آرای وزرای پیشنهادی اعتراض داشت، ادامه داد: اگر برای شمارش آرا قرار است تعدادی از نمایندگان انتخاب شوند باید ضوابطی وجود داشته باشد، اگر مبنا انتخاب نمایندگان به صورت هیاتی و بر اساس دوستی است به مردم اعلام کنید، اگر قرار است قرعه کشی باشد، اعلام کنید.

وی تصریح کرد: در مجلس نماینده تر نداریم، همه نمایندگان دارای یک رای هستند نباید همیشه تعداد خاصی برای شمارش آرا انتخاب شوند.

به گزارش مهر، پس از اعتراض نعمتی تعداد زیادی از نمایندگان با فریاد احسنت احسنت اظهارات وی را تایید کردند.

نماینده اسدآباد در تذکر دوم خود گفت: من متاسفم برای برخی اعضای هیات رئیسه که قسم خوردند بی طرف باشند اما وقتی کسی می خواهد از وزرا دفاع کند به دوستشان گفته می شود بر اساس ماده 74 تذکر دهند و اظهارات خود را بیان کنند.

وی با اشاره به اظهارات کوچک زاده در جلسه رای اعتماد مبنی بر وکیل الدوله خواندن نمایندگان اظهار داشت: به نمایندگان توهین شد، من می خواستم تذکر دهم اما اجازه ندادند، اگر مجلس بخواهد بی انصافی و بی تقوایی کند وای به حال سایر دستگاه ها .

در ادامه حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی اداره جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر نعمتی گفت: اراده هیات رئیسه بر این بود که در شمارش آرای وزیران پیشنهادی نمایندگان از فراکسیون ها و جریان های سیاسی مختلف حضور داشته باشند تا شمارش آرا به گونه ای باشد که اعتماد قاطبه نمایندگان مجلس جلب شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هر میزان در شمارش آرا دقت شود اعتماد نمایندگان بیشتر خواهد بود، ما سعی می کنیم حداکثر اعتماد نمایندگان را داشته باشیم .

ابوترابی افزود: در شمارش آرا جای قرعه کشی نیست چون ممکن است در قرعه 5 نفر از نمایندگانی بیرون بیایند که از فراکسیون خاص هستند ما باید به گونه ای عمل کنیم که حداکثر اعتماد مجلس را جلب کنیم.

وی در خصوص تذکر دوم بهروز نعمتی گفت: تذکر نعمتی را بررسی می کنم. نگاه دوستان در هیات رئیسه این است که در چارچوب آیین نامه به وظایفشان عمل کنند.

به گزارش مهر، پس از اظهارات محمد آشوری تازیانی نماینده مردم بندرعباس در دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان در جلسه بررسی رای اعتماد، الیاس نادران نماینده مردم تهران که مخالف جدی وزیر ورزش و امور جوانان بود با اعلام تذکر ماده 74 بخشی از اظهارات آشوری را تکذیب کرد.