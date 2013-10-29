«بررسی و نقد تئوریهای انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد سوم از مجموعه تئوریهای انقلاب، با عنوان «بررسی و نقد تئوریهای انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل» تألیف حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار توسط انتشارات معارف در پائیز امسال منتشر شد.



انقلاب‌ها از پدیده های نادر اجتماعی هستند که اندیشمندان و نظریه پردازان بسیاری به تحلیل آنها پرداخته اند. انقلاب اسلامی ایران نیز با توجه به اینکه از انقلابهای بزرگ دنیا به شمار می آید، مورد توجه و تحلیل بسیاری از نظریه پردازان واقع شده است.



از جمله این نظریه پردازان که سعی در تحلیل انقلاب اسلامی داشته است می توان به تدا اسکاچ پل اشاره کرد. وی در کتاب دولتها و انقلابهای اجتماعی، انقلابها را محصول اراده و فکر انسانها نمی داند، بلکه به صورتی جبرگرایانه آنها را معلول ساختارهای عمدتا بیرون از تحت قدرت انسان می داند و حتی نقش و توان ایدئولوژیها را در پیش بینی و تحلیل آینده و نیز براندازی رژیمها مورد انکار قرار می دهد.



انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از تئوریها درباره انقلاب را به چالش کشیده و سبب تغییراتی در آنها از جمله نظریه ساختگرایی اسکاچ پل گردید. در حقیقت، طرح تئوری «دولت تحصیل دار» که اسکاچ پل آنرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مقاله ای با عنوان «دولت تحصیلدار و اسلام شیعه در انقلاب ایران» منتشر ساخت، بازگشتی از تمامیت نظریه پیشین اش درباره انقلاب بود.



مجموعه ای که به بررسی و نقد تئوریهای مطرح درباره انقلاب اسلامی ایران می پردازد در جلد سوم به بررسی و نقد تئوری «تدا اسکاچ پل» درباره انقلاب اسلامی ایران اختصاص دارد که توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار تدوین شده است.