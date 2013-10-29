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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۲۸

پیری خبر داد:

تولید 24 تن عسل در آبدانان

تولید 24 تن عسل در آبدانان

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان از تولید 24 تن عسل مرغوب توسط زبورداران این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پیری صبح سه شنبه در جلسه توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبدانان اظهار داشت: زنبورداران آبدانانی این روزها مشغول تولید عسل از  کلنی های زنبورعسل هستند.

وی افزود: امسال 24 تن عسل به ارزش ریالی 720 میلیون تومان در شهرستان آبدانان تولید شده است.

وی اضافه کرد: تولید عسل نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است که این بعلت افزایش بارندگی ها در این شهرستان است.

این مسئول بیان داشت: شهرستان آبدانان به دلیل شرایط آب و هوایی مستعد کشت انواع محصولات کشاورزی است.

وی عنوان کرد: کشاورزی شهرستان هر سالانه محصولات متنوعی را تولید می کنند که علاوه بر تامین نیاز شهرستان به مرکز استان و دیگر نقاط کشور نیز صادر می کنند.

 

کد مطلب 2164659

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