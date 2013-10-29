تولید 24 تن عسل در آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پیری صبح سه شنبه در جلسه توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبدانان اظهار داشت: زنبورداران آبدانانی این روزها مشغول تولید عسل از کلنی های زنبورعسل هستند.
وی افزود: امسال 24 تن عسل به ارزش ریالی 720 میلیون تومان در شهرستان آبدانان تولید شده است.
وی اضافه کرد: تولید عسل نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است که این بعلت افزایش بارندگی ها در این شهرستان است.
این مسئول بیان داشت: شهرستان آبدانان به دلیل شرایط آب و هوایی مستعد کشت انواع محصولات کشاورزی است.
وی عنوان کرد: کشاورزی شهرستان هر سالانه محصولات متنوعی را تولید می کنند که علاوه بر تامین نیاز شهرستان به مرکز استان و دیگر نقاط کشور نیز صادر می کنند.
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