به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا طبي‌مسرور صبح سه شنبه در كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر همدان با حضور انجمن پيمانكاران عمراني استان همدان با اشاره به مشكلات بخش شهرسازي و عمراني همدان اظهار داشت: همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران‌زمين مطرح است و با توجه به پيشينه اين شهر بايد از تخصص و ظرفيت كارشناسان عمراني و فني در ساخت و سازها و توسعه شهري بهره گرفت.

وی با اشاره به اينكه شناخت كافي از توان پيمانكاران همداني وجود ندارد، افزود: ضروري است سازمان مربوطه در راستاي معرفي توانمندي اين افراد اقدام كند و در صورتي كه پروژه‌اي توسط افراد غيربومي در شهر اجرا مي‌شود از توان پيمانكاران بومي نيز در كنار آنها استفاده شود.

حاشيه‌نشيني در شهر همدان تبديل به معضل شده است

طبي‌مسرور اضافه كرد: با توجه به اينكه حاشيه‌نشيني در شهر همدان تبديل به معضل شده است سياست‌هاي شوراي چهارم بر اين است كه حاشيه‌‌نشيني و سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي را ساماندهي كند.

وي همچنين به مشكلات ترافيك سطح شهر اشاره كرد و يادآور شد: شورا و شهرداري آمادگي دارد با ارائه راهكارهايي از سوي پيمانكاران و شركت‌هاي عمراني در حوزه فني، مشكلات شهري را با استفاده از اين راهكارها رفع كند.

محمدعلي پرزاد عضو شوراي اسلامي شهر همدان نيز گفت: تبادل نظر و انديشه بايد به بهينه‌سازي مواردي كه موجب توسعه و پيشرفت شهر مي‌شود بينجامد.

پرزاد با اشاره به پيشينه تاريخي و قدمت شهر همدان اظهار داشت: لازم است با نگاهي بلند و تعامل با نخبگان عمراني زمينه‌هاي توسعه شهري را فراهم كرد.

دبير انجمن پيمانكاران عمراني استان همدان نيز در اين جلسه با بيان اينكه اعضاي شوراي چهارم اسلامي شهر همدان از افرادي شايسته تشكيل شده است، گفت: شورا و شهرداري مي‌تواند اين انجمن را به عنوان مشاورين خود در اجراي پروژه‌ها و رفع مشكلات شهري بداند.

مرتضي ‌اسكندري با بيان اينكه انجمن پيمانكاران عمراني همدان داراي نيروهاي متخصص و توانمندي است، اظهار داشت: شهرداري مي‌تواند با استفاده از توان و ظرفيت اين انجمن در شهرسازي تحول ايجاد كند.

اسكندري اضافه كرد: با توجه به اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان متولي ساخت و ساز است بر اين اساس بايد با قدرت و جديت بيشتري در امر شهرسازي وارد شده و استقلال عمل داشته باشد تا از بروز ساخت و سازهاي غيراصولي و غيرقانوني جلوگيري شود.