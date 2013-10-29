  1. استانها
  2. بوشهر
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

پهلوان زاده در گفتگو با مهر:

شهرداری بندر گناوه 490 میلیارد ریال بدهی دارد

شهرداری بندر گناوه 490 میلیارد ریال بدهی دارد

گناوه – خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر گناوه گفت: شهرداری بندر گناوه 490 میلیارد ریال بدهی دارد.

نادر پهلوان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طی بررسی های به عمل آمده در شورای اسلامی شهر گناوه، مبلغ بدهی های شهرداری گناوه 49 میلیارد تومان است.

رئیس شورای شهر گناوه گفت: این بدهی ها شامل بدهی های داخلی، بدهی های عمرانی استانی و بدهی های حقوقی شهرداری بندر گناوه می شود.

پهلوان زاده با اشاره به بدهی های شهرداری در این حوزه ها ادامه داد: در حوزه بدهی های داخلی شهرداری بندر گناوه با 11 میلیارد و 500 میلیون تومان بدهی مواجه است.

وی با اشاره به بدهی های عمرانی استانی شهرداری اضافه کرد: شهرداری گناوه در حوزه بدهی های عمرانی استانی نیز نوزده میلیارد و سیصد میلیون تومان بدهی دارد.

رایزنی‌های گسترده شورای شهر گناوه برای کاستن حجم بدهی‌ها

پهلوان زاده ضمن پرداختن به بدهی های حقوقی شهرداری خاطر نشان ساخت: در این حوزه نیز شهرداری بندر گناوه با هیجده میلیارد و دویست میلیون تومان بدهی مواجه است.

وی با اشاره به مجموع بدهی ها در این حوزه های سه گانه تاکید کرد: مجموع بدهی های شهرداری گناوه در حوزه های داخلی، عمرانی استانی و حقوقی 49 میلیارد تومان است.

پهلوان زاده متذکر شد: شورای اسلامی شهر گناوه یکسری رایزنی های گسترده را با مقامات مختلف شهرستان و استان برای کاستن از حجم این بدهی ها آغاز کرده است.

رئیس شورای شهر گناوه در پایان گفت: از شهروندان گناوه نیز می خواهیم تا با پرداخت به موقع عوارض شهرداری را در زمینه خدمت رسانی مطلوب یاری رسانند.

کد مطلب 2164662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها