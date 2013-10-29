شهرداری بندر گناوه 490 میلیارد ریال بدهی دارد

نادر پهلوان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طی بررسی های به عمل آمده در شورای اسلامی شهر گناوه، مبلغ بدهی های شهرداری گناوه 49 میلیارد تومان است.

رئیس شورای شهر گناوه گفت: این بدهی ها شامل بدهی های داخلی، بدهی های عمرانی استانی و بدهی های حقوقی شهرداری بندر گناوه می شود.

پهلوان زاده با اشاره به بدهی های شهرداری در این حوزه ها ادامه داد: در حوزه بدهی های داخلی شهرداری بندر گناوه با 11 میلیارد و 500 میلیون تومان بدهی مواجه است.

وی با اشاره به بدهی های عمرانی استانی شهرداری اضافه کرد: شهرداری گناوه در حوزه بدهی های عمرانی استانی نیز نوزده میلیارد و سیصد میلیون تومان بدهی دارد.

رایزنی‌های گسترده شورای شهر گناوه برای کاستن حجم بدهی‌ها

پهلوان زاده ضمن پرداختن به بدهی های حقوقی شهرداری خاطر نشان ساخت: در این حوزه نیز شهرداری بندر گناوه با هیجده میلیارد و دویست میلیون تومان بدهی مواجه است.

وی با اشاره به مجموع بدهی ها در این حوزه های سه گانه تاکید کرد: مجموع بدهی های شهرداری گناوه در حوزه های داخلی، عمرانی استانی و حقوقی 49 میلیارد تومان است.

پهلوان زاده متذکر شد: شورای اسلامی شهر گناوه یکسری رایزنی های گسترده را با مقامات مختلف شهرستان و استان برای کاستن از حجم این بدهی ها آغاز کرده است.

رئیس شورای شهر گناوه در پایان گفت: از شهروندان گناوه نیز می خواهیم تا با پرداخت به موقع عوارض شهرداری را در زمینه خدمت رسانی مطلوب یاری رسانند.