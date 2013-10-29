به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین و جدی ترین مطالبه فعالان محیط زیست استان از رئیس سازمان محیط زیست پیامدهای ناگوار انتقال آب کارون به سایر استانها بود که ابتکار قول داد در این خصوص با تمام توان وارد شود.

استاندار خوزستان در این مراسم گفت: نگرانی های خوزستانی ها در خصوص مسائل زیست محیطی را به رئیس جمهور منتقل می کنیم.

عبدالحسن مقتدایی دوشنبه شب در نشست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تشکلهای مردم نهاد اظهار کرد: دل نگرانی مردم خوزستان نسبت به انتقال آب کارون مصادف شده با ریاست «قهرمان زمین» بر سازمان حفاظت محیط زیست که اکنون چهره ای بین المللی است.

وی با اشاره به نشست شورای حفاظت کیفی کارون تاکید کرد: در صورت تحقق تصمیمات این نشست و تدوین یک سند با ضمانت اجرایی، تمام نگرانی های دوستداران محیط زیست خاتمه می یابد.

مقتدایی با بیان اینکه تنوع چهره و سن و سال اعضای تشکلهای زیست محیطی نشانه وحدت فعالان این عرصه است، تشکیل زنجیره انسانی حفاظت از کارون را یادآور شد و افزود: حضور اقشار مختلف مردم در محیطی آرام و تعاملی برای بیان مطالباتشان نشانه فهم و آگاهی آنان است و مسئولان اکنون باید این مسائل را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: همه هم جهت هستیم و نگرانی های مردم را به دولت منتقل می کنیم.

کارون برای توسعه آب برها

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در این نشست با انتقاد از احداث برخی صنایع آب بر در مناطق خشک کشور گفت: در سالهای اخیر افتتاح پتروشیمی در سفرهای استانی مد شده بود. به طوری که حتی در یزد هم پتروشیمی افتتاح کردند.

احمدرضا لاهیجان زاده با اشاره به دو برابر شدن مصرف آب اصفهان اظهار کرد: طرح توسعه فولاد مبارکه و طرح توازن ذوب آهن در حال اجراست و صنایع پیشاپیش هزینه احداث طرح بهشت آباد را پرداخت کرده اند بنابراین طرح انتقال آب کارون به اصفهان برای مصارف شرب نیست و برای توسعه صنایع آب بر است.

وی افزود: بیش از یک میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس و مناطق بکر در خوزستان است و امیدواریم که این مناطق مشمول پروژه زاگرس مرکزی شوند.

لاهیجان زاده همچنین با اشاره به وجود یک هزار و 200 نفر فارغ التحصیل بیکار در رشته محیط زیست در خوزستان پیشنهاد کرد که با به کارگیری این فارغ التحصیلان در صنایع هم مشکل اشتغال و هم مشکل زیست محیطی صنایع قابل حل است.

ظهور لابی های قدرت

رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان در این نشست با اشاره به اعتراضات گذشته این انجمن نسبت به طرح انتقال آب کارون گفت: «واعظ جوادی» رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز در پاسخ به مکاتبات، به صورت رسمی و کتبی مخالفت خود را با اجرای طرح انتقال آب کارون اعلام کرده بود.

حمیدرضا خدابخشی تصریح کرد: لابی های قدرت در محافل خاص و خارج از سیستم دولت در حال شکل گیری است تا طرح انتقال آب اجرایی شود.

وی با انتقاد از صدا و سیمای مرکز خوزستان از مسئولان این سازمان خواست که به دغدغه مردم توجه کنند. تجمع مردم و تشکیل زنجیره انسانی در اعتراض به انتقال آب کارون بوده، نه زباله.

خدابخشی با بیان اینکه طرحهای انتقال آب دارای مشکل تخصصی و کارشناسی است، گفت: در این طرح برای حداقل دبی برنامه ریزی نشده بلکه ورودی متوسط کارون بررسی شده و این برداشت غلط است.

بدون ارزیابی

عضو موسسه هیام نیز در این نشست نسبت به فعالیتهای نفت در تالاب هورالعظیم انتقاد کرد و گفت: در تمام طرحهای نفتی امکان سنجی، مکان یابی و ارزیابی انجام می شود تا بیشترین استخراج با حفر کمترین چاه ها صورت گیرد اما در میادین نفتی آزادگان چنین چیزی اجرا نشده است.

کاظم گمراوی افزود: سازمان محیط زیست نیز مطالعاتی در این تالاب انجام نداده تا بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.

به گفته وی، برای جاده سازی های بسیار در این تالاب هیچگونه ارزیابی زیست محیطی انجام نشده است.

گمراوی تشکیل شعبه رسیدگی به جرایم زیست محیطی را خواستار شد و خطاب به رئیس سازمان محیط زیست گفت برای حفاظت از بازمانده تالاب هورالعظیم به تدبیر شما امیدواریم.

قتل عام 150 هزار بلوط

عضو انجمن دوستداران طبیعت ایذه نیز در این نشست گفت: با آبگیری سدهای کارون 3 و 4 و آوارگی روستائیان فشار مضاعفی بر جنگل های شمال خوزستان وارد شده که نابودی آنها را در پی دارد.

هژیر کیانی با بیان اینکه 150 هزار اصله بلوط در زمان آبگیری سد کارون 3 قتل عام شدند، افزود: برای غنی سازی جنگل ها شرکت آب و نیرو و سازمان جنگلها هیچ کاری نکرده اند.

وی تصریح کرد: درصد نیترات در آب ایذه بالاتر از حد مجاز است.

در این نشست تشکل «رفتگران طبیعت» طوماری از امضای شرکت کنندگان در زنجیره انسانی حفاظت از کارون را برای اعتراض به انتقال آب کارون به رئیس سازمان محیط زیست تقدیم کردند.