جهش صادراتي لازمه تحقق رشد و توسعه اقتصادي است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي جهش صادراتي را لازمه تحقق رشد و توسعه اقتصادي برشمرد.

ناصر فخرموحدي با اشاره به تكميل فرآيند انتخاب صادركنندگان نمونه استان اظهار کرد: جهش صادراتي به عنوان يكي از اساسي ترين هدفها و لازمه تحقق رشد و توسعه اقتصادي است و صادركنندگان نمونه نقشي اساسي در دستيابي به اين امر مهم دارند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي بیان کرد: هر چه ميزان اتكاي كشور ‏به درآمدهاي نفتي كاهش يافته و صادرات غيرنفتي رشد يابد، موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي و حتي ‏سياسي كشور تثبيت شده و اشتغال موجود و نسل هاي آينده ازامنيت بيشتري برخوردار خواهند بود.‏

فخر موحدی به برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجي اشاره کرد و گفت: در بخش تجارت خارجي، محور قرار دادن راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي و انجام ‏حمايتهاي لازم در اين زمينه، بسترسازي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در زمينه توليدات صادرات ‏محور، تعامل فعال تشكل ها ‏براي حضور رقابتي شركتهاو واحدهاي صادراتي دربازار هدف و همچنين متنوع سازي و تخصصي كردن بازارها از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه و تاكيد قرار داد.‏

8 تن مواد غذایی غیر قابل مصرف در كاشمر معدوم شد

رئیس مرکز بهداشت کاشمر از معدوم سازی 8 تن مواد غذایی غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

قائمی اظهار كرد: در اجرای قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و طرح توسعه و تشدید کنترل مواد غذایی تا ابتدای مهرماه سال جاری حدود 8 تن مواد غذایی غیر قابل مصرف از قبیل تاریخ مصرف گذشته، کپک زده، و...از سطح توزیع و فروش مواد غذایی در محدوده تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی تابعه، توسط اکیپ بازرسان بهداشت محیط این شهرستان کشف و ضبط و جمع آوری شد.

رئیس مرکز بهداشت کاشمر افزود: این مواد معدوم شده شامل انواع آجیل ،ادویه جات، شکلات، رب گوجه فرنگی، چیپس، بیسکویت، کلوچه، نوشابه، پنیر، خرما، آبلیمو، کنسرو و... بوده که با حکم دادستان کاشمر معدوم شد.

بهره‌گیری آخرین سامانه‌های ردیابی بیماری‌های دام، طیور و آبزیان در خراسان رضوی

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی از بهره‌گیری انواع سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در راستای تقویت پدافند غیرعامل در دامپزشکی استان خبر داد.

ناصر مرگان ازغدی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 50 درصد عوامل بیماری‌زا منشأ حیوانی داشته که از عوامل مستعد در بیوتروریسم بوده و تهدید بالقوه علیه افراد و کشورها شناخته می‌شوند؛ بسیاری از بیماری‌های بازپدید و نوپدید نیز در این زمره قرار می‌گیرند.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، در حال حاضر سامانه‌های ردیابی بیماری‌های دام، طیور و آبزیان با استفاده از آخرین تغییرات و بهره‌مندی از نرم افزارهای کارآمد در دامپزشکی در حال بکارگیری است.