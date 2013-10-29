زیرساختهای مسکن مهر اردبیل احداث شود/ تست توان ادارات

سید سعدالله رئیس سادات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این موضوع می تواند به عنوان آسیبی برای سکونت متقاضیان مسکن مهر تلقی شود، تاکید کرد: در حال حاضر با وجود احداث مسکن درمانگاه، مدرسه، راه ارتباطی و مسجد در اطراف آن مشاهده نمی شود.

وی افزود: ضروری است دستگاه های برنامه ریز نسبت به تکمیل پروژه های مسکن مهر مطابق با برنامه اولیه اقدام کنند.

رئیس سادات با بیان اینکه پدافند غیر عامل عملکرد دستگاه های اجرایی را بازرسی خواهد کرد، ادامه داد: هدف از این بازرسی ارائه عملکرد مطلوب از سوی دستگاه ها و انجام وظایف است.

سدهایی که 20 سال است آب ندارند

به گفته مدیر کل پدافند غیر عامل استان برخی پروژه های عمرانی نیازمند بازنگری است و ضرورت دقت عملکرد دستگاه اجرایی را می طلبد.

وی در این خصوص تصریح کرد: به عنوان مثال سدهایی در سطح استان احداث شده که نزدیک به 20 سال است آب ندارند.

وی افزود: علاوه بر این آمادگی برای تامین برق مراکز اصلی شهری از جمله بیمارستانها، استانداری و دستگاه های مدیریت بحران از جمله ضروریاتی است که در حال حاضر سنجش می شود.

به گفته رئیس سادات دستگاه هایی که کالاهای ضروری مردم را تامین می کنند در اولویت بازرسی های پدافند غیر عامل قرار دارند.

وی با تاکید به ضرورت ارتقا بهداشتی نگه داری آرد و گندم افزود: از جمله این دستگاه ها شرکت غله است که باید بتواند با ارتقا امکانات خود غذای حداقل دو هفته شهروندان اردبیلی در شرایط تهدید و آسیب را تامین کند.