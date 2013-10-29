به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: 20 ناشر به نمایندگی از 23 کشور در بخش بین الملل نمایشگاه کتاب مشهد حضور دارند.

حسین مسگرانی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد، اظهار کرد:خوشبختانه در روز های اولیه نمایشگاه، مردم حضوری بسیار خوب را از نمایشگاه کتاب مشهد داشتند.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: امسال نسبت به سال های گذشته ناشرین حضور گسترده تری دارند و بر تعداد آن ها افزوده شده است.

مسگرانی تصریح کرد: نمایشگاه بین‌المللی کتاب ناشران ایران در مشهد مقدس در فضایی به وسعت 20 هزار متر مربع برپا شد و وجه تمایز آن نسبت به سال‌های گذشته حضور 700 ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه است.

نظارت بر عملکرد ناشرین در نمایشگاه کتاب مشهد

مسئول کمیته نظارت پانزدهمین نمایشگاه کتاب مشهد از پیگیری تخلفات و نظارت بر عملکرد ناشران در این نمایشگاه خبر داد.

علیرضا سفیدیان با بیان این که تمامی کتاب های ارائه شده از سوی ناشران و فعالان حاضر درنمایشگاه به تایید کمیته نظارت رسیده است اظهار کرد: این افراد باید از مجوزهای لازم برای حضوردر نمایشگاه برخوردار باشند درغیر این صورت از ادامه فعالیت آن ها در این مکان جلوگیری می شود.

مسئول کمیته نظارت پانزدهمین نمایشگاه کتاب مشهد به جمع آوری کتب مغایر با قانون نشر، مغایر با نظام جمهوری اسلامی و فاقد مجوز اشاره کرد و افزود: بازدیدکنندگان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف کمیته نظارت نمایشگاه را مطلع سازند.

رونمایی از کتاب مثل یک فرمانده درحاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب مشهد

از کتاب مثل یک فرمانده برگزیده دهمین دوره جشنواره انتخاب کتاب سال در نمایشگاه مشهد رونمایی شد.

زهرا داوری نویسنده کتاب مثل یک فرمانده در این نشست با بیان این که کتاب مذکور با محور موضوعی دفاع مقدس برای کودکان به رشته تحریر درآمده گفت: این کتاب در شمارگان سه هزار نسخه و در 24 صفحه در قالب شعر نگاشته شده است.

نویسنده کتاب مثل یک فرمانده با اشاره به این که مثل یک فرمانده توسط انتشارات زلال اندیشه انتشار یافته است، افزود: این کتاب به قیمت 20 هزار ریال در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

داوری موفقیت نویسنده در رساندن پیام، تناسب قالب، تکنیک چاپ، نوع کاغذ، نوع حروف، طرز صحافی، جلد کتاب، تصاویر ونقاشی ها و…را از عوامل مهمی دانست که در مناسب بودن یک اثر برای کودکان موثر است.