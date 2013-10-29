نخستین تور ويژه راهنمايان گردشگري در بجستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بجستان گفت: براي اولين بار در بجستان تور گردشگري ويژه راهنمايان گردشگري و طبيعت گردي كشور برگزار شد.

مهدي ذوالفقاري اظهار کرد: در راستاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان و بازديد گردشگران از اين شهرستان اولين تور گردشگري ويژه راهنمايان طبيعت گردي به مدت چهار شبانه روز در اين شهرستان برگزار شد.

رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بجستان بیان کرد: در اين برنامه چهار روزه اين گروه از جاذبه هاي طبيعي بخش يونسي همچون درياچه نمك، تاغزارهاي كوير يونسي، روستاي تاريخي جزين، مزار و ابنيه تاريخي آن شامل صومعه مزار، آثار دستكند جزين و بافتهاي تاريخي اين شهرستان بازديد كردند.

گازرسانی به باغ تاریخی نشاط فیروزه عملیاتی شد

مدیر اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان فیروزه گفت: باغ تاریخی نشاط فیروزه از آثار دوران قاجاريه که يكي از بزرگترين باغ هاي اصيل ايراني است به شبکه گاز سراسری پیوست.

حسن گیاهی اظهار کرد: با پیگیرهای مستمرصورت گرفته میراث فرهنگی و فرمانداری و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حفاری و لوله گذاری جهت گازرسانی به باغ تاریخی نشاط در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و هم اکنون این اثرفاخر فرهنگی و تاریخی مهم شهرستان به شبکه گاز سراسری پیوسته است.

مدیر اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان فیروزه گفت: باغ نشاط که یکی از بزرگترین باغهای اصیلی ایرانی است با وجود فاصله از خطوط و شبکه های زیرساختی، باتلاش صورت گرفته در کمتر از یک سال تمامی زیرساختها آب آشامیدنی – برق - سرویس بهداشتی -تلفن و گاز آن تکمیل شده و بعنوان یک مکان توریستی به گردشگران و مسافرین ورودی به پایتخت فیروزه جهان خدمات ارائه می دهد.

نمایشگاه نقاشی "كاخ لعاب" در نگارخانه نادري مشهد برپا شد

نمایشگاه انفرادي "كاخ لعاب" با موضوع نقاشي با لعاب روي چيني و شيشه در موزه‌ نادری مشهد بر پا شد.

در این نمایشگاه که به‌همت هنرمند مشهدي مجتبي دانشور كاخكي بر پا شده است 50 اثر نقاشي با لعاب روي چيني و شيشه به نمايش در آمده است.

هدف مجتبي دانشوركه دانش آموخته رشته گرافيك و نگارگري است از بر گزاري اين نمايشگاه معرفي نقاشي با لعاب روي چيني و شيشه و ارائه و نمايش نقاشي ايراني به صورت كاربردي و تزييني است.

علاقمندان به بازديد اين نمايشگاه همه روزه مي توانند از ساعت 8 الي 20 به مجموعه تاريخي و فرهنگي نادري واقع در چهارراه شهدا مراجعه نمايند.