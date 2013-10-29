2 بانوی خراسانی به رقابت های جهانی تیر و کمان تایلند اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نائب رئیس بانوان هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی از اعزام مربی و ورزشکار استان به رقابتهای جهانی تیر و کمان تایلند خبر داد.

زهرا اسلامی اظهار کرد: رقابت های جهانی تیر و کمان جانبازان و معلولین روزهای 8 تا 16 آبان ماه به میزبانی کشور تایلند برگزار می شود.

نائب رئیس بانوان هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی افزود: کلثوم غلامی به عنوان مربی و زهرا ابراهیمی به عنوان ورزشکار از خراسان رضوی به همراه تیم ملی به این رقابتها اعزام شدند.

مسابقه پرواز بادبادکها در کاشمر برگزار شد

رئیس اداره ورزش و جوانان کاشمر از برگزاری یک دوره مسابقه پرواز بادبادکها ویژه کودکان مهدکودک های این شهرستان خبر داد.

احمدرضا روشندل اظهار کرد: این مسابقه به مناسبت گرامیداشت دهه ولایت در چمن ورزشگاه آزادی کاشمر برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان کاشمر افزود: بیش از 200 کودک از مهدکودک های شهرستان در این مسابقه شرکت کردند کنند و در پایان به نفرات برتر و همچنین زیباترین بادبادک جوایز ارزنده ای اهدا شد.

برگزاری دوره های داوری کشوری جودو در مشهد

سرپرست هیئت جودو و کوراش خراسان رضوی از برگزاری کلاس های داوری درجه 1 و 3 جودو در مشهد خبر داد.

هوشنگ ولی پور اظهار کرد: یک دوره کلاس داوری درجه 3 جودو ویژه آقایان در سالن شهید چمران مشهد به پایان رسید.

سرپرست هیئت جودو و کوراش خراسان رضوی افزود: 30 نفر شرکت کننده از شهرستان های مشهد، قوچان، سبزوار، تربت حیدریه و گنبد در این دوره 3 روزه که زیر نظر بابک مهاجری دیبر کمیته داوران فدراسیون جودو و کوراش برگزار شد، حضور داشتند.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در نیشابور برگزار می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور از برگزاری یک همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت خانواده و تکریم بازنشستگان خبر داد.

محمدابراهیم امینی اظهار کرد: این همایش پیاده روی صبح روز جمعه 10 آبان ماه از ساعت 7:30 از میدان امام خمینی (ره) شهر نیشابور آغاز می شود و تا فراهنگسرای سیمرغ این شهر ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور افزود: در پایان همایش به قید قرعه جوایز نفیسی از سوی شهرداری و اداره ورزش و جوانان شهرستان نیشابور به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

رییس هیئت تنیس خراسان رضوی به عنوان عضو کمیته امور بین الملل فدراسیون انتخاب شد

رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی با حکمی از سوی رییس فدراسیون تنیس به عنوان عضو کمیته امور بین الملل این فدراسیون منصوب شد.

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون تنیس، جواد باقری رئیس هیئت تنیس استان به عنوان یکی از اعضای کمیته امور بین الملل این فدراسیون منصوب شد.