21 هزار فعالیت فرهنگی در دهه کرامت خراسان رضوی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان رضوی با اشاره به برگزاری موفق یازدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)، اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی، تشکل‌های بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در دهه کرامت امسال، ۲۱ هزار فعالیت فرهنگی اجرا شد.

محمد حسین فروزان مهر در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان یکی از مهم‌ترین اهداف بزرگداشت دهه کرامت را نهادینه کردن فرهنگ رضوی و ترویج سیره آن حضرت در زندگی آحاد جامعه عنوان کرد.

در این جلسه از فرمانداران مشهد، نیشابور، گناباد و تربت حیدریه و ادارات کل اوقاف و امور خیریه، صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بنیاد رضوی، ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد و معاونت امور تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی به‌دلیل موفقیت در تدوین برنامه‌ها و تحقق اهداف یازدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) تقدیر شد

برنامه های هفته بسیج شهرستان نیشابور تشریح شد

مسئول دفتر بسيج دانش‌آموزي نيشابور در سالن جلسات فرماندهی این ناحیه ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید فهمیده، برنامه‌های هفته بسيج دانش‌آموزي را تشریح کرد.

محمد نعيمي‌نژاد اظهار کرد: یکی از ستاره‏های به ظاهر کوچک، ولی بسیار پر نور و حیرت‏انگیز، شهید نوجوان، محمدحسین فهمیده است که نام و یادش تا ابدیت جاودانه می‌باشد.

مسئول دفتر بسيج دانش‌آموزي نيشابور بیان کرد: برنامه‌های متنوعی در این هفته برنامه‌ریزی شده که بعضی برنامه‌ها با حوزه‌های دانش‌آموزی و کانون بسیج فرهنگیان مشترک و برخی مختص حوزه‌ها است.

گفتنی است، برنامه‌های هفته بسيج دانش‌آموزي از هفتم تا سیزدهم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

بزرگ‌ترین جنایت بنی‌امیه این بود که دست بشریت را از دامان اهل‌بیت(ع) کوتاه کردند

سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور گفت: عید غدیر روز اکمال دین و بزرگ‌ترین جنایت بنی‌امیه این بود که دست بشریت را از دامان اهل‌بیت(ع) کوتاه کردند.

حجت‌الاسلام حسن رضایی در جشن دهه ولایت تکیه ابوالفضلی نیشابور، اظهار کرد: آنان ولایت را نپذیرفتند و به دنبال هواهای نفسانی خود رفتند، اگر به‌دنبال ولایت بودند و آن را قبول می‌کردند، امروز سرنوشت مسلمانان غیر از این بود و اسلام طوری معرفی می‌شد که مردم تشنه آن باشند.

سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور افزود: امروز اگر افرادی به نام اسلام سر برادر خود را از تن جدا می‌کنند به خاطر این است که توصیه پیامبر(ص) را کنار گذاشته‌اند.

صدها هزار جلد کتاب علیه شیعه در حج امسال توزیع شد

امام جمعه شهرستان فیروزه گفت: امسال در حج تمتع صدها هزار جلد کتاب، علیه شیعه چاپ شد و به رایگان در اختیار تمام حجاج قرار گرفت.

حجت‌الاسلام حبیب فرخاری در جشن دهه ولایت در حسینیه اداره املاک آستان قدس رضوی نیشابور، اظهار کرد: دشمن هم و غم خود را گذاشته تا امیرالمومنین علی(ع) و اولاد اطهرش را از ما بگیرد.

امام جمعه فیروزه بیان کرد: دشمن از طریق ماهواره و اینترنت به دنبال ایجاد شبهات فکری برای سنین مختلف و فرق مذهبی است.