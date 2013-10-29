پاسخ یکی از دوبلورهای "گذشته" به انتقادها/ از کارم راضی هستم

ساره بیات در حاشیه نمایش خصوصی فیلم "آزاد راه" در پاسخ به انتقادها به دوبله فارسی فیلم "گذشته" که وی نیز یکی از صداپیشگان آن بوده است، به خبرنگار مهر گفت: ما نشستی درباره دوبله فیلم "گذشته" در هفته های آینده خواهیم داشت و در آن به همه این مسایل خواهیم پرداخت.

بیات در پاسخ به اینکه آیا خودش از دوبله فیلم راضی بوده است یا خیر؟ بیان کرد: بله من از دوبله ای که در فیلم داشتم راضی هستم چون ادعایی در این کار نداشتم. من برای رفاه حال مخاطب و اینکه دیدن یک فیلم پیچیده و دشوار را برایش راحت‌تر کنم، این فیلم را دوبله کردم و هیچ ادعایی هم در کار دوبله خود نداشتم.

دوبلور نقش مارین با بازی برنیس بژو در فیلم "گذشته" اصغر فرهادی ادامه داد: اصغر فرهادی از من برای دوبله نقش دعوت کرد من هم به طور قطع از هر کاری که فرهادی از من بخواهد استقبال می‌کنم. با این حال قرار نبود در دوبله "گذشته" اتفاق عجیبی رخ بدهد چون من دوبلور نیستم.

ایفاگر نقش فریبا در فیلم "فصل فراموشی فریبا" ساخته عباس رافعی که قرار است در جشنواره فیلم فجر امسال نمایش داده شود، درباره این اثر هم گفت: ترجیح می دهم ابتدا این فیلم اکران شود و بعد درباره جزییات آن صحبت شود و گرنه صحبت کردن درباره نقشم در "فصل فراوشی فریبا" ممکن است مخاطب را به سوءتفاهم بیندازد.

وی از فعالیت هایی که در این روزها مشغول آنها بوده است سخن گفت و بیان کرد: در این چند وقت مشغول کار در فیلم محمد رسول الله (ص) به کارگردانی مجید مجیدی، فیلم "خواب زده ها" از فریدون جیرانی و همچنین "ساکن طبقه وسط" از شهاب حسینی بودم. هم اکنون هم فیلمنامه ها را می خوانم اما فیلمی را شایسته انتخاب نمی دانم.

نسخه دوبله شده فیلم "گذشته" بعد از انتشار با واکنش ها و انتقاداتی مثل دوبله غیرحرفه ای فیلم مواجه شد. علی مصفا در نقش (احمد)، ساره بیات (مارین با بازی برنیس بژو)، علی سرابی (سمیر با بازی طاهر رحیم) سحر دولت‌شاهی (لوسی با بازی پائولین بورلت)، آزاده صمدی (نعیما با بازی سابرینا وازانی)، بابک کریمی در نقش شهریار و بازیگران خردسال نیکی نصیریان (لئا) و دانیال آب‌دارباشی در نقش (فواد) صداپیشگان اصلی فیلم "گذشته" به کارگردانی اصغر فرهادی هستند.