توجه به بناهای تاریخی بهار گرفتار اما و اگرها/ گردشگري بهار نيازمند نگاهي عملياتي

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پر بازده‌ترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا است که بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و بطور مستقیم و غیر مستقیم، سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می‌آید به طوریکه بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد می‌کنند و بسیاری از کشورها بخش اعظمی از درآمد ارزی خود را از طریق گردشگری به دست می‌آورند.

گرچه گردشگری به تنهایی نمی‌تواند منجر به توسعه کشور شود ولی با ورود گردشگر به تدریج نیاز به تغییر و ایجاد امکانات برای اقامت، جابجایی و سایر فعالیتهای مربوطه، توسعه را نیز در پی خواهد داشت و در دراز مدت باعث افزایش امکانات و تاسیسات خواهد شد.

به رغم اینکه ایران، طبق نظر یونسکو یکی از 10 کشور دارای جاذبه‌های گردشگري است ولی آمار موجود گویای ضعف صنعت گردشگري بوده و نارسايی های موجود باعث عدم توفیق در جذب گردشگران به میزان توانمندیهای کشور شده که در این خصوص استان همدان و شهرستان بهار نیز همین وضعیت را دارند.

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بی توجهی مسئولین شهرستان بهار به آثار تاریخی، این آثار را در معرض تخریب قرار داده است

شهرستان بهار با تاریخ چندهزار ساله خود که قدمت آن به دوره سلجوقیان در قرن پنجم هجری قمری برمی گردد، دارای آثار و بناهایی با ارزش تاریخی و باستانی است که توجه به آنها می تواند صنعت توریسم و گردشگری این منطقه را بیش از پیش تقویت کند ولی متاسفانه بی توجهی مسئولین حاضر به حفظ و نگهداری این آثار هم سبب متضرر شدن بناها و هم سبب عدم توسعه فرهنگی اقتصادی شهرستان شده است.

فرماندار شهرستان بهار در این زمینه در گفتگو با مهر گفت: صنعت گردشگری در شهرستان بهار از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است.

نصرت الله گلکارزاده با اشاره به اینکه شهرستان بهار دارای بناهای تاریخی حائز اهمیت در حوزه گردشگری و جذب توریستم است، اظهار داشت: بناهای تاریخی چون کاروانسرای تاج آباد، مقبره آیت الله بهاری، پل تاریخی مهاجران و شهر لالجین به عنوان پایتخت سفال کشور، از پتانسیل های مهم شهرستان برای جذب توریسم در راستای توسعه صنعت گردشگری است.

گلکارزاده با اشاره به اینکه توسعه صنعت گردشگری و توریسم، توسعه شهرستان را به همراه خواهد داشت، عنوان داشت: توجه به پتانسیل های موجود در این حوزه و استفاده از ظرفیت ها و همچنین متمرکز نمودن بخشی از اعتبارات شهرستان برای تجهیز، تعمیر و ترمیم بناهای تاریخی موجود خود سبب جذب توریسم و توسعه صنعت گردشگری در شهرستان خواهد شد.

وی افزود: مسئولین شهرستان برای ارتقای این صنعت باید با همکاری و تعامل با یکدیگر نسبت به پاکسازی و ایمن سازی مسیرهای تردد به مناطق دارای آثار تاریخی، نصب تابلوهای راهنما در ورودی و خروجی های شهر، برپایی کیوسک های اطلاع رسانی برای راهنمایی مسافران در طول سال، ممانعت از نصب چادر توسط مسافرین در مکان های غیر مجاز و برگزاری جشنواره ها و همایش های مربوط به تولیدات فرهنگی و صنایع دستی و چهره های ماندگار شهرستان، اقدام کنند.

گلکارزاده با اشاره به اینکه شهر لالجین به عنوان پایتخت سفال کشور از اهمیت به سزایی برای جذب توریسم برخوردار است، عنوان داشت: مسئولین این شهر باید با اصلاح فضای خروجی شهر محیط را برای جذب گردشگران مهیا کنند.

آثار تاریخی شهرستان بهار مورد بی توجهی قرار گرفته است

بخشدار مرکزی شهرستان بهار نیز اشاره به اینکه آثار تاریخی شهرستان مورد بی توجهی قرار گرفته است، عنوان داشت: شهرستان بهار دارای آثار تاریخی با قدمت چندهزار ساله است که در نوع خود بی نظیر هستند.

اکبر غلامی ادامه داد: با گذشت زمان این آثار در حال فرسودگی و تخریب هستند، لذا ماندگاری و بقای آنها نیازمند توجه و اختصاص اعتبارات لازم برای نگهداری، ترمیم و تجهیز آن است.

غلامی افزود: کاروانسرای روستای رسول آباد سفلی یا همان تاج آباد که مربوط به دوره صفويه است در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملي ايران به ثبت رسید، ولی در حال حاضر به علت بی توجهی مسئولین ذیربط در حال تخریب است.

وی اذعان داشت: آثار تاریخی متعدد دیگری در شهرستان نیز موجود است که نیازمند توجه و رسیدگی مسئولین است، مسلما توجه به این آثار توسعه صنعت توریسم و گردشگری و به دنبال آن توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان را به همراه خواهد داشت.

31 اثر تاریخی در بهار به ثبت رسیده است

رئیس میراث فرهنگی شهرستان نیز در گفتگو با مهر گفت: 92 اثر تاریخی در شهرستان بهار وجود دارد که 31 مورد از این آثار به ثبت ملی رسیده است.

مصطفی پاشایی افزود: از آثار ثبت شده 28 اثر در بخش مرکزی است که 8 مورد آن به ثبت رسیده است.

وی گفت: 32 اثر نیز در لالجین وجود دارد که 16 مورد آن به ثبت رسیده و 34 اثر نیز در شهر صالح آباد موجود است که تنها هفت مورد آن به ثبت ملی رسیده است.

با این تفاسیر ميتوان نتيجه گرفت كه توسعه و رونق گردشگري در هر زمينه و حتي هر شهرستاني به نوبه خود مي تواند زمينه ساز رونق بيش از پيش اين صنعت بزرگ اقتصادي در مرحله استاني و حتي ملي باشد كه بر اين اساس حمايت از جذب گردشگر علاوه بر زمينه سازي سرمايه گذاري در مناطق موجب رشد و پويايي شهر بهار نيز خواهد شد.

و از سوی دیگر گردشگری از دیدگاه یک منبع درآمد و اشتغال، همواره نقشی تاثیرگذار در اقتصاد کشورها داشته و اغلب کشورها سعی می‌کنند تا با اجرایی‌کردن راهکارهای مناسب، ارائه فرهنگ، آداب و رسوم و موقعیت‌های جذاب و منحصر به فرد، گردشگران را به سوی خود جذب کرده و دروازه‌های سود سرشار این صنعت را به روی خود بگشایند که شهرستان بهار نیز باید در این زمینه قدم بردارد.