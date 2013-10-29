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۷ آبان ۱۳۹۲، ۹:۵۸

واحد به مهر خبر داد:

بهره برداری از مجتمع فرهنگی دینی سرعین

بهره برداری از مجتمع فرهنگی دینی سرعین

سرعین – خبرگزاری مهر: فرماندار سرعین از بهره برداری از فاز اول مجتمع فرهنگی دینی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی این پروژه تصریح کرد: فاز اول این پروژه با چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به اتمام رسیده است.

وی تاکید کرد: این مجمتع در نظر دارد فعالیتهای پژوهشی، اطلاع رسانی و مطالعاتی در حوزه دینی و فرهنگی را انجام دهد.

به گفته واحد فاز دوم پروژه با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت و تکمیل است.

فرماندار سرعین ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری فاز دوم مجتمع فرهنگی دینی به اتمام برسد.

وی افزود: به دلیل نبود فضایی با کاربری این مجتمع بهره برداری از آن جزو مطالبات گروه های پژوهشی و کارشناسان فرهنگی و دینی بود.

کد مطلب 2164683

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