بهره برداری از مجتمع فرهنگی دینی سرعین

به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی این پروژه تصریح کرد: فاز اول این پروژه با چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به اتمام رسیده است.

وی تاکید کرد: این مجمتع در نظر دارد فعالیتهای پژوهشی، اطلاع رسانی و مطالعاتی در حوزه دینی و فرهنگی را انجام دهد.

به گفته واحد فاز دوم پروژه با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت و تکمیل است.

فرماندار سرعین ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری فاز دوم مجتمع فرهنگی دینی به اتمام برسد.

وی افزود: به دلیل نبود فضایی با کاربری این مجتمع بهره برداری از آن جزو مطالبات گروه های پژوهشی و کارشناسان فرهنگی و دینی بود.