درگیری مسلحانه در وزیرستان/ قتل عام شش نفر از اعضای یک خانواده در بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که شب گذشته در جریان درگیریهای مسلح میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح در یک ایست بازرسی در وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور 9 شبه نظامی کشته شدند.

مقامات پاکستانی گزارش دادند که شماری از افراد مسلح با سلاح خودکار و راکت به یک ایست بازرسی در شهر میرانشاه در وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان حمله کردند.

نیروهای امنیتی پاکستانی نیز برای مقابله با حملات افراد مسلح به سوی آنها تیراندازی کردند و در این بین 9 نفر کشته شده و شماری نیز فرار کردند.

هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات نیروهای امنیتی منتشر نشده است. همچنین در رویدادی دیگر بر اثر انفجار یک بمب که کاروان نیروهای امنیتی را هدف قرار داده بود، سه سرباز در منطقه قبیله نشین وزیرستان جنوبی در مرز با افغانستان زخمی شدند.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این دو حمله را برعهده نگرفته است.

همچنین صبح امروز سه شنبه در پی حمله افراد مسلح به یک منزل مسکونی در یک منطقه قبیله نشین در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان، دست کم هفت نفر کشته و پنج فرد دیگر زخمی شدند.

گفته می شود که افراد مسلح وارد این منزل مسکونی شده و با سلاح خودکار شش عضو یک خانواده از جمله دو زن و سه کودک را کشتند. همچنین پنج فرد دیگر زخمی شدند که برای معالجه به بیمارستان منتقل شده اند.

تحقیقات در این زمینه آغاز شده و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت تیراندازی به اعضای این خانواده پاکستانی را برعهده نگرفته است.