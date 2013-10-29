"شیار 143" به صداگذاری رسید/ مذاکره با یک آهنگساز

نرگس آبیار کارگردان فیلم سینمایی "شیار 143" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که مراحل فنی این فیلم سینمایی در حال انجام است، گفت: آرش قاسمی در حال حاضر صداگذاری این فیلم سینمایی را انجام می دهد و براساس برنامه ریزی انجام شده فکر می کنم تا یک ماه دیگر کار صداگذاری این فیلم سینمایی به پایان رسد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه موسیقی در این فیلم برای من بسیار با اهمیت است، به دنبال یک آهنگساز قابل اعتماد می گردم. صحبت‌هایی با یکی از آهنگسازان خوب کشور انجام داده‌ام اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.

آبیار در پایان گفت: اولین نمایش این فیلم سینمایی در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در ماه بهمن خواهد بود.

"شیار 143" توسط ابوذر پورمحمدی و محمدحسین قاسمی تهیه شده است و بازیگرانی چون مریلا زارعی، مهران احمدی، گلاره عباسی، جواد عزتی، حسام بیگدلو، یداله شادمانی، زهرا مرادی، سامان صفاری، محیا دهقانی... به ایفای نقش می پردازند.

این فیلم اولین فیلم سینمای ایران است که تمام فیلمبرداری آن در معدن مس سرچشمه کرمان انجام شده است. این منطقه به دلیل فضای امنیتی که دارد تا کنون به عنوان لوکیشن در اختیار هیچ فیلمی قرار نگرفته است و این برای اولین بار است که یک اثر سینمایی به طور کامل در این شهر فیلمبرداری می شود.

نرگس آبیار را بیشتر به عنوان نویسنده می‌شناسند ولی وی در مستندسازی هم سابقه دارد. آبیار سال گذشته نخستین فیلم بلند سینمایی خود را با نام "اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند" در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآورد.