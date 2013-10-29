  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ آبان ۱۳۹۲، ۹:۲۵

ظریف:

3+3 نگرانی های ملت ایران را برطرف کند

3+3 نگرانی های ملت ایران را برطرف کند

یوگسلاو وینید، معاون وزیر امور خارجه لهستان عصر روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و پیرامون روابط دوجانبه و مسائل منطقه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی و تاریخی روابط دوجانبه بین ایران و لهستان، از گسترش همکاری های دوجانبه دو کشور در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استقبال کرد.  
ظریف با اشاره به روند مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه EU3+3 (سه کشور اروپایی به اضافه 3) گفت: در این مرحله مهم این است که آنها نگرانی های ملت ایران را برطرف کنند. ما به دنبال مذاکره جدی، هدفمند و درچارچوب جدول زمانی مشخص هستیم.   

بوگسلاو وینید هم این دیدار با اشاره به روابط پانصد ساله ایران و لهستان، سفر آینده وزیر امور خارجه کشورش به تهران را فرصت مناسبی برای گسترش روابط دو کشور در زمینه های مختلف دانست و نسبت به حصول نتایج مثبت در مذاکرات هسته ای ابراز امیدواری کرد.

در این دیدار آخرین تحولات در سوریه و افغانستان و همچنین خطرات گسترش افراط گرایی مورد بحث قرار گرفت.

کد مطلب 2164687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها