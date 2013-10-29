3+3 نگرانی های ملت ایران را برطرف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی و تاریخی روابط دوجانبه بین ایران و لهستان، از گسترش همکاری های دوجانبه دو کشور در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استقبال کرد.

ظریف با اشاره به روند مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه EU3+3 (سه کشور اروپایی به اضافه 3) گفت: در این مرحله مهم این است که آنها نگرانی های ملت ایران را برطرف کنند. ما به دنبال مذاکره جدی، هدفمند و درچارچوب جدول زمانی مشخص هستیم.



بوگسلاو وینید هم این دیدار با اشاره به روابط پانصد ساله ایران و لهستان، سفر آینده وزیر امور خارجه کشورش به تهران را فرصت مناسبی برای گسترش روابط دو کشور در زمینه های مختلف دانست و نسبت به حصول نتایج مثبت در مذاکرات هسته ای ابراز امیدواری کرد.



در این دیدار آخرین تحولات در سوریه و افغانستان و همچنین خطرات گسترش افراط گرایی مورد بحث قرار گرفت.