جذب سرمایه گذار توسعه همدان را سرعت می بخشد/ تأمین 90 درصد بودجه شهرداری از مردم

علي رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر، شناخت و بررسی موانع و تنگناهای حوزه سرمایه گذاری در شهر و ارائه راهکارهایی در زمینه جذب سرمایه گذاران را ضروري دانست و گفت: ارتقا فرهنگ سرمایه پذیری با تبیین جایگاه بخش خصوصی در رونق تولید و خدمات در بین شهروندان، تقویت انگیزه و رغبت بیشتر سرمایه گذاران با تدوین برنامه های تشویقی از جمله کاهش زمان در اخذ مجوز و تکریم و افزایش سهم سود سرمایه گذاران، شناسایی و معرفی مزیت ها، زمینه ها و فرصت ها و طرحهای سرمایه گذاری و ایجاد یک سیستم اطلاع رسانی ویژه سرمایه گذاری از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

رئيس کمیسیون سرمايه گذاري و گردشگری شوراي اسلامي شهر همدان با اشاره به شناسایی و ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اعطای معافیت های مالیاتی نيز گفت: حمایت از سرمایه گذارانی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری نيز در راستاي توسعه و رونق اقتصاد شهر و رونق گرفتن فضای کسب و کار در شهر همدان لازم است.

وي اظهار داشت: لازم است با عنایت به توان و پتانسیل بالای شهر همدان از نظر مالی زمینه های اجرای پروژه های بزرگ را مهیا و با فراهم ساختن بسترهای رشد جذب سرمایه گذاری، توسعه و پیشرفت شهر را فراهم کرد.

90 درصد بودجه شهرداری از طریق شهروندان تامین می شود

رضايي با بيان اینکه حدود 90 درصد بودجه شهرداری از طریق شهروندان تامین می شود، افزود: جذب سرمایه گذاران و سپردن بسياری از امور شهر به آنان نه تنها توسعه شهر را سرعت می بخشد بلکه از پرداخت عوارض توسط شهروندان را نیز می کاهد و در این میان تشکیل «کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری و گردشگری» در دوره چهارم شورای اسلامی شهر همدان نقطه عطفی در جلب مشارکت شهروندان و جذب سرمایه های بخش خصوصی خواهد بود.

وي ابراز داشت: امید است شورای اسلامی شهر همدان با فعاليت این کمیسیون بتواند با سیاستگذاری صحیح زمینه جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را مساعد و نقطه عطفی در توسعه مشارکت شهروندان و جذب سرمایه گذاران خصوصی و در نتیجه کاسته شدن از بازپرداخت عوارض توسط شهروندان شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شوراي اسلامي شهر همدان ادامه داد: بايد با فرصت تلقی کردن حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در شهرهمدان و اصلاح دیدگاههای تنگ نظرانه، زمینه پیشرفت و تحول پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين را فراهم كرد.

علي رضايي احداث پارکینگ عمومی، بازراچه های محلی، احداث هتل، احداث کمینگ مسافران، احداث مراکز تجاری، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، مراکز تفریحی و گردشگری، حمل و نقل شهری و ... را از ظرفیت های مختلف سرمایه گذاری در شهر همدان برشمرد و گفت: توجه به اين موارد مي تواند در توسعه و پیشرفت و تحول شهر بسيار موثر باشد.