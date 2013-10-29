فرهنگ وارداتی و غفلت فرهنگی/ نباید چو فردا رسد فکر فردا کنیم!

به گزارش خبرنگار مهر، شکاف عمیق بین نسل دهه 70 شمسی به بعد با نسل های قبلی مشهود و غیرقابل انکار است که برخی ها علت به وجود آمدن این شکاف را ورود تکنولوژی و فناوری که به صورت برق آسا وارد جامعه شد را عنوان می کنند که این مسئله نیز با اینکه بی تأثیر نبوده ولی نمی توان آن را به عنوان یک پاسخ کامل و قانع کننده ای قبول کرد.

این شکاف را در مسائلی همچون نوع پوشش، گویش، رفتار، مدل مو، و چند مسئله ی دیگر می توان مشاهده کرد که درک این نوع از مسائل برای نسل های قبلی دشوار است؛ اما با این حال نمی توان نقش ضعف مدیریت نسل قبل در کنار پیشرفت برق آسای تکنولوژی در ایجاد شکاف بین آنان و نسل جدید را کم رنگ تر عنوان کرد.

از سویی برنامه ها و سریال های مخرب برخی از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و در گاهی اوقات ترکی استانبولی در تغییر سبک زندگی نسل جدید نقش بسزایی ایفا می کند که عملکرد ضعیف صدا و سیما و مسئولان فرهنگی و آموزشی در این زمینه به چشم می خورد.

تغییر سبک زندگی نسل سومی ها ریشه در سیستم آموزشی دارد

یک نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اینکه 80 درصد شخصیت افراد جامعه در کشور از دوره ابتدایی تا پیش دانشگاهی شکل می گیرد، بنا بر این پس می توان نتیجه گرفت سیستم آموزشی کشور دچار مشکل ریشه ای است و آموزش و پرورش اشتباهات زنجیروار خود را تکرار می کند.

وی افزود: با توجه به اینکه باید گذشته را در نظر داشت، در حال زندگی کرد و برای آینده برنامه داشت ولی متأسفانه آموزش و پرورش به صورت سنتی به آموزش دانش آموزان مشغول هستند که باید معلمان نگرش خود را عوض کرده و از سویی محتوای کتب درسی را برای بار دیگر تنظیم کنند که در آن احترام به بزرگتر و اعتقادات دینی اهمیت بیشتری داده شود.

مجید داداش پور در ادامه با بیان اینکه باید با زبان نسل حرف بزنیم، اظهار کرد: شکاف موجود بین نسل ها باید با دلایل منطقی و علمی موشکافی شده و این نسل ها را به یکدیگر نزدیک کنیم که این مسئله با تغییر سیستم آموزشی امکان پذیر است.

وی همچنین در ادامه بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین جوانان تصریح کرد: فرهنگ سازی در این زمینه با برگزاری مسابقات کتابخوانی یا برپایی نمایشگاه کتاب کارساز نیست بلکه باید به صورت علمی و کاربردی این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم چرا که خواندن کتاب در کنترل و تربیت نسل جدید مثمرثمر است.

داداش پور با اشاره به عدم تنوع برنامه های صدا و سیما کشور اذعان کرد: جوانان این روزها به دنبال شبکه های ویژه موسیقی، فیلم های جدید و متنوع هستند که صدا وسیما باید در این زمینه تلاش خود را افزایش دهد تا جوانان رغبتی بر شبکه های ماهواره ای نشان ندهند.

عدم توانایی جامعه در تعادل و توازن بین نسل جدید و نسل قدیم

کارشناس ارشد جامعه شناسی در خصوص علل به وجود آمدن شکاف ایجاد شده بین نسل جدید و نسل قدیم به خبرنگار مهر گفت: عوامل مختلفی همچون جنگ تحمیلی، انفجار جمعیت و نبود امکانات در سطح جامعه در دهه 60 و در مقابل توسعه دانشگاه ها، افزایش سطح علمی نسل جدید، توسعه سریع فناوری و افزایش ارتباطات در دهه 70 به بعد موجب شکاف بین نسل ها شده است که می توانستیم از نکات مثبت این پیشرفت ها استفاده کنیم.

وی افزود: اما متأسفانه جامعه نتوانست تعادل و توازن بین نسل جدید و قدیم را ایجاد کند که مسئولان اجتماعی، آموزشی و فرهنگی می توانند این شکاف را با تغییر در سیستم آموزشی تغییر دهند.

ولی اله ساعی در ادامه در خصوص تأثیر شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی نسل جدید تصریح کرد: تعدد و تنوع شبکه های ماهواره ای و اعتمادسازی این شبکه با پخش فیلم ها و برنامه های متخلف توانسته مخاطبان زیادی که عمدتا زنان خانه دار و افرادی که دنبال سرگرمی هستند، جذب خود کنند و با کارکردهای پنهان و نامحسوس نقش بسیار مخربی در تغییر سبک زندگی جوانان ایفا کند.

وی با بیان اینکه توسعه رسانه های ملی خیلی دیر شروع شده است، ادامه داد: یکی از عوامل طلاق در خانواده ها عدم اعتماد زوج به یکدیگر است که این مسئله نیز ریشه در سریال های غربی که القای خیانت زن و شوهر می دهند را دارد که صدا و سیما باید با برنامه های جوان پسند جلوی این مسئله را بگیرد.

ساعی همچنین نقش آموزش و پرورش، بهزیستی و وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرهنگ سازی صحیح پررنگ عنوان کرد و گفت: باید این ارگان ها با برنامه ریزی های دقیق و جامع، سبک زندگی اسلامی را نهادینه کنند.

زمینه کمال در نسل جدید فراهم است

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تفاوت بین نسل ها طبیعی است و در نسل های بعدی رشد و تکامل افزایش می یابد چرا که ابزار و موقعیت تکامل در این نسل فراهم است و در مقابل ابزار و موقعیت برای سقوط نیز به این ترتیب است که باید جوانان از طریق مسئولان جهت دهی شوند.

وی در ادامه افزود: این نسل در مقایسه با نسل قدیم دارای اعتماد بنفس قوی تر، تحصیلات بالاتر و میزان اطلاعات بیشتری است که تنها در مواردی همچون مسائل اخلاقی و خانوادگی زنگ خطری به صدا در می آید که علت اصلی این زنگ خطر تبلیغات منفی ماهواره ها و از سوی دیگر ضعف مدیریتی و عدم شناخت صحیح روحیات فکری جوانان توسط مسئولان صورت گرفته است.

عادل طاهری با اشاره به عدم اعتمادسازی صدا وسیما در ادامه افزود: صدا و سیما باید ابزار خود را متناسب با طبع جوانان تنظیم کنند.

وی در ادامه بر لزوم برنامه ریزی توسط تیم جوان و مشورت و استفاده از تجارب پیشکسوتان تأکید کرد و افزود: باید جوان گرایی واقعی در جامعه نهادینه شود تا جوانان به سمت های دیگری کشیده نشود.

هدف اصلي دشمنان از جنگ نرم تغيير رفتار و نگرش جوانان است

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی آذربايجان شرقی با بیان اینکه هدف اصلي دشمنان و بدخواهان نظام برپايی جنگ نرم و تغيير در نگرش و رفتار جوانان است، افزود: خانواده به عنوان نخستين نهاد سازنده و شكل دهنده خميره اصلی جوانان بايد در تربيت آنان نقش يك حلقه محافظ را در برابر آسيب ها و انحرافات احتمالی ايفا كند.

وی افزود: سازمان ها و نهادهای اجتماعی از جمله مدارس، دانشگاهها، نيروی انتظامی و سایر ارگان ها به عنوان اهرم های آموزش دهنده و كنترل و نظارت كننده بايد به بهترين شكل ممكن به وظايف خود عمل كنند.

سرهنگ امير عباس زاده ضمن بررسی مسائل اجتماعی بر اهميت پرداختن به آموزش صحيح جوانان و ارائه يك خط مشی اصولی و منطبق با اهداف اسلامی و اخلاقی تاكيد كرد و گفت: جوانان به عنوان عنصر آينده ساز جامعه و پايه و اساس نظام محسوب می شوند.

شکاف بین نسل ها را چگونه باید پر کرد!

این روزها که هجمه ای از سریال های مخرب شبکه های فارسی زبان و ترکی استانبولی، تغییر سبک زندگی نسل جدید را هدف گرفته است، انتظار می رود تا صدا و سیما برنامه های تکراری و قدیمی خود را که همه ساله چندین بار آنان را تکرار می کنند، کنار گذاشته و به فکر فرهنگ سازی صحیح در جامعه باشند.

البته برخی از برنامه های صدا و سیما مانند انیمشن شکرستان تا حدودی توانسته نمره قبولی از سوی نوجوانان و جوانان دریافت کند ولی این کارتون ناکافی است چرا که شبکه های کارتونی ماهواره ای با پخش کارتون های جدید و نامناسب، بر روحیات این نسل تأثیر بیشتری از کارتون های حنا دختری در مزرعه، پسر شجاع و چندین کارتون دیگر که شاید این روزها در موزه های سینمایی سایر کشور پیدا کرد، می گذارد.

با اینکه شکاف به وجود آمده بین نسل ها عمیق است ولی می توان از این پس با برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح و مدبرانه بر این وضعیت خاتمه داد و سبک ایرانی اسلامی را به آغوش خانواده های ایرانی بازگرداند که دور از دسترس نیست.

گزارش از شاهین بدرحیدری