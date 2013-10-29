حل مشکل سایت ثبت نام عمره دانشجویی/ دانشجویان دوباره برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات مراجعه کنند

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل سرور سایت ثبت‌نام عمره دانشجوی گفت: سرورسایت مشکل فنی پیدا کرده بود، این مشکل حل شده و دانشجویان می توانند برای ثبت نام به سایت عمره دانشجویی به نشانی www.labbayk.ir مراجعه کنند.

وی اعلام کرد: تا کنون حدود 25 هزار نفر از دانشجویان برای عمره دانشجویی ثبت نام کرده‌اند اما باتوجه به مشکلی که سرورسایت پیدا کرده بود اطلاعات برخی از دانشجویان به صورت ناقص درج شده است.

دبیر ستاد عمره دانشجویی از دانشجویانی که ثبت نام کرده اند خواست مجدد برای تکمیل اطلاعات و ثبت نام به سایت عمره دانشجویی مراجعه کنند.

به گزارش مهر، ثبت نام عمره دانشجویی پنج آبان آغاز شده و تا 15 آبان ادامه خواهد داشت، به دلیل مشکلاتی که برای سایت عمره دانشجویی به وجود آمد دانشجویان نتوانستند به طور کامل مراحل ثبت نام را انجام دهند.

امسال 15هزار نفر از دانشجویان و 2 هزار نفر از اساتید به سرزمین وحی اعزام خواهند شد. حدود 8 هزار و 400 نفر ظرفیت به دانشجویان متاهل و 6 هزار و 600 سهمیه به دانشجویان مجرد پسر اختصاص داده شده است و سهمیه دانشجویان متاهل نسبت به دانشجویان پسر مجرد بیشتر است.