10 آبان آخرین مهلت ثبت نام دانشجویان نمونه کشور

محمد حسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مهلت ثبت نام در فرایند معرفی و تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری تا 10 آبان ماه جاری در سامانه خدمات آموزشی ادامه دارد.

به گفته وی، تاکنون بیش از 3500 نفر در سامانه خدمات آموزشی ثبت نام کرده اند.

وی درباره تعداد ثبت نام کنندگان در مقاطع، جنسیت و وضعیت تاهل، گفت: 2195 دانشجوی متاهل، 195 دانشجوی مجرد، 1500 دانشجوی زن، 1900 دانشجوی مرد، 190 نفر در مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته 260 نفر، کارشناسی ارشد ناپیوسته 1026 نفر، کارشناسی ارشد پیوسته 70 نفر، دکتری تخصصی 647 نفر، دکتری حرفه ای دامپزشکی 15 نفر ثبت نام کرده اند.

مدیر کل دانشجویان داخل، اظهار داشت: در گروه فنی مهندسی 1010 نفر، در گروه علوم انسانی 127 نفر، در گروه علوم پایه 450 نفر، در گروه هنر 203 نفر، در گروه کشاورزی 341 نفر و در گروه دامپزشکی 341 نفر متقاضی شرکت در این جشن هستند.

به گفته یوسفی، 470 دانشجو از دانشگاه آزاد، 140 دانشجو از دانشگاه فنی و حرفه ای، 242 دانشجو از دانشگاههای غیردولتی و 492 نفر از دانشگاه پیام نور ثبت نام کرده اند.

به گزارش مهر، جشن تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری دانشگاههای وزارتخانه های علوم و بهداشت هرساله با حضور رئیس جمهور، وزرای بهداشت و علوم برگزار می شود.