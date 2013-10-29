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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

اسداللهی:

تکلیف استاندار خراسان رضوی تا هفته آینده مشخص می‌شود

تکلیف استاندار خراسان رضوی تا هفته آینده مشخص می‌شود

تایباد - خبر گزاری مهر : نماینده مردم تایباد ،تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه دیدار با اعضای نمایندگان استان با رییس جمهور مسایل در خصوص وضعیت بلا تکلیفی استانداری خراسان رضوی مطرح شد که رییس جمهور اظهار کرد که وضعیت استاندار خراسان رضوی تا هفته آینده مشخص خواهد شد .

غلامرضا اسداللهی در گفتگو  با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این جلسه که اکثر نمایندگان خراسان رضوی حضور داشته‌اند مشکلات استان دسته‌بندی و در 21 محور خدمت رییس جمهور قرائت و بصورت مکتوب تحویل ایشان شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشهد پایتخت معنوی ایران و استان خراسان رضوی به‌عنوان قلب تپنده کشور  است اظهارکرد: دولت یازدهم نگاه ویژه ای به خراسان رضوی خواهند داشت و از این استان بصورت ویژه حمایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه گر مشکلات بودجه حل شود بسیاری از مشکلات عمرانی منطقه حل خواهد شد افزود: علی رغم مشکلات بودجه در کشور  دولت تلاش خود را  برای تامین بودجه انجام خواهد داد.

نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه مشکلات حوزه انتخابیه همچون بحث افزایش نمایندگان، معادن، مرز دوغارون، صدور گاز به افغانستان تقسیمات کشوری مطرح شد و هم بصورت نامه تقدیم رییس جمهور شد.

اسداللهی با بیان اینکه معاون اجرایی نهاد ریاست جمهوری موظف به پیگیری مشکلات استان خراسان‌رضوی شده است افزود: در این جلسه نمایندگان استان دعوت از رییس جمهور به استان خراسان رضوی را مطرح کردند که وی اظهار داشت اولین سفر دولت یازدهم از خراسان رضوی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 2164706

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