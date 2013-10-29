غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این جلسه که اکثر نمایندگان خراسان رضوی حضور داشتهاند مشکلات استان دستهبندی و در 21 محور خدمت رییس جمهور قرائت و بصورت مکتوب تحویل ایشان شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشهد پایتخت معنوی ایران و استان خراسان رضوی بهعنوان قلب تپنده کشور است اظهارکرد: دولت یازدهم نگاه ویژه ای به خراسان رضوی خواهند داشت و از این استان بصورت ویژه حمایت میکند.
وی با اشاره به اینکه گر مشکلات بودجه حل شود بسیاری از مشکلات عمرانی منطقه حل خواهد شد افزود: علی رغم مشکلات بودجه در کشور دولت تلاش خود را برای تامین بودجه انجام خواهد داد.
نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه مشکلات حوزه انتخابیه همچون بحث افزایش نمایندگان، معادن، مرز دوغارون، صدور گاز به افغانستان تقسیمات کشوری مطرح شد و هم بصورت نامه تقدیم رییس جمهور شد.
اسداللهی با بیان اینکه معاون اجرایی نهاد ریاست جمهوری موظف به پیگیری مشکلات استان خراسانرضوی شده است افزود: در این جلسه نمایندگان استان دعوت از رییس جمهور به استان خراسان رضوی را مطرح کردند که وی اظهار داشت اولین سفر دولت یازدهم از خراسان رضوی آغاز خواهد شد.
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