دست کم گرفتن بازیکنان حریف مهمترین علت باخت راهیان کرمانشاه بود

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکست روز گذشته تیم راهیان کرمانشاه مقابل یزدلوله اظهار داشت: متاسفانه در این دیدار علی رغم اینکه بازی خوبی انجام دادیم اما متاسفانه نتوانستیم نتیجه لازم را کسب و در نهایت مغلوب شدیم.

وی با اشاره به اینکه تیم راهیان موقعیت های زیادی برای گلزنی داشت، افزود: این طبیعت فوتبال است که تیمی که گل نزند، گل می خورد و در حالی که موقعیت های زیادی را از دست دادیم روی یک ضدحمله دروازه مان باز شد و نتیجه را واگذار کردیم.

کریمی خاطرنشان کرد: قبل از مسابقه نیز به بازیکنان گوشزد کرده بودیم که تیم یزد لوله یک تیم کاملا تدافعی است و باید از موقعیت های ایجاد شده نهایت استفاده را برد اما روز ما نبود و موقعیت های گلزنی زیادی از دست رفت.

مدیرعامل راهیان کرمانشاه یادآور شد: بازیکنان این تیم حریف خود را دست کم گرفته بودند و فکر می کردند چون این تیم در انتهای جدول قرار دارد به راحتی می توانند سه امتیاز مسابقه را از آن خود کنند اما عملا دیدند که اینگونه نشد.

کریمی همچنین در خصوص ادامه همکای با یونانپوریان، اظهار داشت: وی مربی زحمتکشی است و تاکنون توانسته تیم را خوب تمرین دهد و همچنان با او ادامه خواهیم داد.