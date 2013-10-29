" مرگ بر آمریکا " شعار محوری 13 آبان است/ اجرای 52 عنوان برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین زاده شامگاه دوشنبه به مناسبت آغاز هفته بسیج دانش آموزی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت حسین فهمیده و هفته بسیج دانش آموزی وگرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شهدای 13 آبان ماه سال 1357 اظهار کرد: ازهفتم آبان ماه لغایت 13 آبان هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است.

اجرای 52 عنوان برنامه

وی درادامه با اشاره به اینکه با آغاز اولین روزهفته بسیج برنامه های این ایام با نواختن زنگ استکبار ستیزی در تمامی مدارس استان مازندران کلید می خورد از اجرای 52عنوان برنامه در قالب اعزام دانش آموزان بسیجی دراردوی راهیان نور،آیین صبحگاه مشترک،برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و شهید حسین فهمیده،دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و یادواره شهیده طاهره هاشمی خبر داد.

مسئول بسیج دانش آموزی استان مازندران افزود:عطر افشانی گلزار شهدا،برگزاری بازارچه خیریه در مدرسه دخترانه ایراندخت ،حضور سازمان یافته دانش آموزان بسیجی در مراسم روز ملی استکبار ستیزی و برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع مرگ بر آمریکا در مسیر راهپیمائی ویژه امیدان از دیگر برنامه های این هفته هستند.

این مسئول، با بیان اینکه دراجرای برنامه های هفته بسیج دانش آموزی تلاش می کنیم از تمام ظرفیت های علمی و فرهنگی و هنری دانش آموزان استفاده کنیم، گفت: در این صورت یادواره شهای دانش آموزی و دیگر برنامه ها می تواند بر دانش آموزان تاثیر گذار باشد.

حسین زاده با بیان اینکه امسال عده ای در تفسیرسخنان مقام معظم رهبری در خصوص نرمش قهرمانانه و نیز گفتگوی تلفنی ریاست جمهوری کشورمان با اوباما تصور می کنند شعار مرگ بر آمریکا را باید کنار گذاشته شود بیان داشت:شعار مرگ بر آمریکای ما به قبل از انقلاب بر می گردد زمانی که دست آمریکا در بسیاری از جریانات ضد ایرانی نمایان شدبه طوریکه جنایتهای آمریکا بعد از انقلاب اسلامی هم بر کسی پوشیده نیست .

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شعار مرگ بر آمریکا مختص ایران نیست بلکه امروزدر همه جای دنیا این شعار را سر می دهند گفت: این تحریم های ظالمانه ،دوگانگی رفتار اوباما بعد از مذاکره، همه اینها عاملی شد که همه مسئولین به این اتفاق نظر برسند که شعار مرگ بر آمریکا شعار محوری روز 13 آبان امسال باشد.

مسئول بسیج دانش آموزی استان مازندران، با یادآوری اینکه شعار مرگ بر شوروی با از بین رفتن شوروی پایان یافت افزود: شعار مرگ بر آمریکا در ایران هیچ وقت فراموش نشده بلکه این شعاری اعتقادی است نه سیاسی که تنها درصورت نبود آمریکا این شعار هم فراموش می شود.

حسین زاده، در هفته بسیج دانش آموزی از برگزاری جلسه های حلقه های صالحین خبر داد و تصریح نمود: حلقه های صالحین به فکر سازندگی دانش آموزان بوده به طوریکه حلقه صالحین حلقه اتصال دانش آموزان به نظام،ولایت واسلام است.

وی با بیان در طول تاریخ هرجا مردم از روحانیت فاصله گرفتند کشور به سوی تباهی پیش رفت و هر زمانی که در کنار روحانیت ایستاد به بیراهه کشیده نشد گفت:بر این اساس برنامه دیدار با روحانی مسجد و محله و نیز دیدار با ائمه جماعات را توسط دانش آموزان بسیجی داریم.

مسئول بسیج دانش آموزی با اشاره به هم اندیشی نخبگان ورزشی و هنری ، ادامه داد: در هفته بسیج دانش آموزی فیلم بزرگ مرد کوچک برای دانش آموزان در تمام سینماهای استان به صورت نیم بها به نمایش در می آید.

وی با اشاره به اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی و اردوی راهیان نور گفت: این اردو حج بصیرتی دانش آموزان می باشد به طوریکه برای اعزام افراد محدودیتی قائل نیستیم.

امنیت اعزام دانش آموزان مناطق عملیاتی

حسین زاده در ادامه با اشاره به امنیت اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی و تاکید بر تبلیغات سوء کشورهای بیگانه در این زمینه گفت: دشمن به ارتباط این مناطق و دانش آموزان پی برده است و موافق این موضوع نیست به همین علت بعد از این حادثه 17 برنامه علیه راهیان نور ساختند.

عضویت حدود 200 هزار نفر در بسیج دانش آموزی

وی با بیان اینکه بسیج دانش آموزی 152 هزار عضو عادی و 47 هزار بسیج فعال دارد ، خاطر نشان کرد: از این تعداد به 3هزار و 500 دانش آموز نخبه ، تحت پوشش خدمات علمی و آموزشی قرار گرفته اند.

مسئول بسیج دانش آموزی افزود: در سال تحصیلی 92 -93 برای دانش آموزان 13 مرحله آزمون و 4 مرحله مشاوره تعریف شده است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار آموزش رباتیک در دستور کار بسیج دانش آموزی قرار دارد ، گفت: با پیگیری های و امضای تفاهم نامه ای با دانشگاه صنعتی شریف تمام وسایل برای ساخت ربات در اختیار دانش آموزان قرار گرفته می شود و دانش آموزان با هزینه بسیار کم از این خدمات استفاده می کنند.

حسین زاده با اشاره به کسب رتبه نخست دانش آموزان مازندرانی در المپیاد بسیج ، خاطر نشان کرد: در سال جاری دانش آموزان مازندرانی در المپیاد علمی مقام اول را در بین 17 کشور جهان به عنوان نماینده ایران کسب کردند.

به گزارش مهر, در برنامه های هفته بسیج دانش آموزی فیلم "بزرگ مرد کوچک"(زندگی و شهادت شهید بهنام محمدی) در سینماهای کشوربه صورت نیم بها برای دانش آموزان و فرهنگیان اکران می شود.

بنابر این گزارش مسابقه انشا نویسی با موضوع اقتصاد مقاومتی نیز در هفته بسیج برای دانش آموزان برگزار می شود.