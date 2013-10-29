جان کری به مصر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا طی چند هفته آینده به قاهره سفر خواهد کرد. سفر وی به مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری نخستین سفر به مصر محسوب می شود.

وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست غیر علنی با کارمندان این وزارتخانه اظهار داشت: من گمان می کنم طی چند هفته آینده امکان سفر به قاهره خواهیم داشت و در جریان این سفر با نمایندگان جامعه مدنی مصر دیدار خواهیم کرد.

گفتنی است ارتش مصر سوم جولای محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرد. وی هم اکنون به اتهامات مختلف همچون تحریک به کشتار معترضان در دسامبر سال 2012 در بازداشت به سر می برد و قرار است 13 آبان محاکمه شود.