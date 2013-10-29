آغاز طرح پیشگیری از تنبلی چشم در رفسنجان/ ارائه خدمات بهزیستی رفسنجان به 3100 معلول

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بلندی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در اجرای این طرح بیش از 9 هزار کودک در رفسنجان مورد معاینه قرار گرفتند که از این تعداد 50 نفر مبتلا به تنبلی چشم بودند که اقدامات درمانی از سوی چشم پزشکان برای این 50 بیمار صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در این طرح افرادی که تنبلی چشم دارند شناسایی و به چشم پزشک برای رفع عیوب چشمی ارجاع داده می شوند، افزود: والدین کودکان دو تا شش ساله خود را به پایگاههای سنجش بینایی برده و در صورتی که کودکی بین چهار تا شش ساله را سال گذشته برای سنجش بینایی برده اند امسال نیز برای اطمینان از سلامت چشمی فرزند خود به این پایگاهها مراجعه کنند.

وی با تأکید بر اهمیت سنجش بینایی کودکان در سنین پایین، تصریح کرد: اگر افراد به عارضه چشمی از جمله تنبلی چشم مبتلا باشند و در سنین کودکی به درمان آن نپردازند در آینده منجر به کم بینایی یا نابینایی می شوند.

3100 معلول در رفسنجان تحت پوشش بهزیستی هستند

رئیس بهزیستی رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در حال حاضر سه هزار و 100 نفر معلول در رفسنجان تحت پوشش بهزیستی شهرستان هستند.

بلندی تصریح کرد: از سال 80 با اجرای طرح شناسایی معلولین در شهرستان رفسنجان تاکنون هزار و 230 نفر معلول شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 200 معلول در مناطق روستایی و 30 نفر نیز در منطقه شهری شناسایی و تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: شناسایی معلولان در تمام مناطق روستایی و بخشهای نوق، کشکوئیه و خنامان با جمعیت بیش از 75 هزار نفر تا سال گذشته صورت گرفت و از ابتدای امسال نیز حدود 20 درصد از این افراد را در منطقه شهری شناسایی کرده ایم که در منطقه شهری نیز تا سه سال آینده، شناسایی معلولین با اجرای این طرح کامل می شود.

بلندی با بیان اینکه معلولیت این افراد شنوایی، بینایی، ذهنی، جسمی و روانی است، اضافه کرد: این افراد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیز قرار می گیرند و خدمات توانبخشی شامل گفتار درمانی، شنوایی و بینایی سنجی، فیزیوتراپی و کاردرمانی به این افراد ارائه می شود.

رئیس بهزیستی رفسنجان تصریح کرد: هزینه های تحصیلی و کارتهای مالی به این افراد اعطا می شود و وسائل کمک توانبخشی مانند ویلچیر، عصا، سمعک و دیگر اقلام به صورت رایگان در اختیار قرار می گیرد.

