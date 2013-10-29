نمايش پينوكيو در بهشهر به روي صحنه رفت

علي اصغر باباكوهي اشرفي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای اين نمايش تا 8 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وي ادامه داد: این نمایش به بررسی مسائل پیرامونی چند شخصیت مشهور داستان ها و رمان های معروف می پردازد و در این راستا زشتی عمل ناپسند دروغگویی توسط شخصیت های نمایش فوق الذکر به پینوکیو گوشزد می شود.

باباكوهي بيان داشت: نمایش فوق به نویسندگی فرهاد نقدعلی و به کارگردانی مهیار هزارجریبی از گروه سیرانگ به سرپرستی اللهیار هزارجریبی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر از ساعت 18 در سالن مجتمع فرهنگی و هنری بصیرت به روی صحنه می رود.

وي گفت: توجه به هنر نمايشي از جمله مسائلي است كه بايد توسط مسئولان و شهروندان مورد توجه قرار گيرد و با توجه به توانمندي گروههاي مختلف نمايشي در بهشهر و كسب رتبه هاي برتر نمايش استاني و كشوري اين امر بايد در بهشهر رونق بيشتري پيدا كند و بخصوص مسئولان از اين هنر حمايت كنند.