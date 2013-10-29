  1. استانها
  2. مازندران
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۳

نمايش پينوكيو در بهشهر به روي صحنه رفت

نمايش پينوكيو در بهشهر به روي صحنه رفت

بهشهر - خبرگزاری مهر: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر از  اجرای نمایش پینوکیو در سالن بصيرت اين شهرستان خبر داد.

علي اصغر باباكوهي اشرفي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای اين نمايش تا 8 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
 
وي ادامه داد:  این نمایش به بررسی مسائل پیرامونی چند شخصیت مشهور داستان ها و رمان های معروف می پردازد و در این راستا زشتی عمل ناپسند دروغگویی توسط شخصیت های نمایش فوق الذکر به پینوکیو گوشزد می شود.
 
باباكوهي بيان داشت:  نمایش فوق به نویسندگی فرهاد نقدعلی و به کارگردانی مهیار هزارجریبی از گروه سیرانگ به سرپرستی اللهیار هزارجریبی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر از ساعت 18 در سالن مجتمع فرهنگی و هنری بصیرت به روی صحنه می رود.
 
وي گفت: توجه به هنر نمايشي از جمله مسائلي است كه بايد توسط مسئولان و شهروندان مورد توجه قرار گيرد و با توجه به توانمندي گروههاي مختلف نمايشي در بهشهر و كسب رتبه هاي برتر نمايش استاني و كشوري اين امر بايد در بهشهر رونق بيشتري پيدا كند و بخصوص مسئولان  از اين هنر حمايت كنند.
کد مطلب 2164718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها