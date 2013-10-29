مانور و پدافند غير عامل بيماري شاربن در بهشهر برگزار شد

عبدالله رياحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين مانور با هدف افزايش آمادگي اكيپ هاي عملياتي دامپزشكي در مواجهه با حوادث و بلاياي طبيعي انجام شد.

وي افزود: در اين مانور اكيپ ضدعفوني، معدوم سازي و واكسيناسيون دام، ضمن شركت فعال و پررنگ در برپايي و برگزاري مانور امداد نجات، با همكاري جمعيت هلال احمر با حضور مسئولان استاني و محلي، نسبت به مايه كوبي گله گوسفند حاضر در محل اجراي مانور، عليه بيماري شاربن، اقدام كردند.

رئيس شبكه بهداشت و درمان بهشهر نيز به مهر گفت: بيماري شاربن كه در انسان به آن سياه­زخم مي­گويند بيماري عفوني و مشترك بين انسان و حيوانات است.

دكتر محسن باقري ادامه داد: اين بيماري در حيوانات بيشتر در پستانداران مانند گاو، گوسفند، بز، شتر، بز كوهي، و ساير علفخواران ديده مي­شود و اگر انسان در تماس با حيوانات مريض و آلوده قرار گيرد و يا با بافت هاي آلوده آنها ( مانند گوشت، احشاء و پوست ) در تماس باشد مي­تواند به اين بيماري دچار شود.

وي گفت: خوشبختانه تاكنون گزارشي از بروز اين بيماري در منطقه بهشهر و استان مازندران گزارش نشده اما به دليل وجود دام در مناطق ايجاد آمادگي و واكسيناسيون و... از جمله مواردي است كه بايد اطلاع رساني شود.

باقري افزود: مانور پدافند غير عامل امروز نيز مانور آموزشي است كه فعاليت هاي واكسيناسيون، ضدعفوني كردن و... را به روستاييان در روستاي شهيد آباد در مواقع حساس آموزش داد و شبكه درمان و بهداشت و درمان بعنوان اكيپ همكار در اين دوره از مانور شركت داشته است.