  1. استانها
  2. مازندران
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

ریاحی:

مانور و پدافند غير عامل بيماري شاربن در بهشهر برگزار شد

مانور و پدافند غير عامل بيماري شاربن در بهشهر برگزار شد

بهشهر - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار بهشهر از اجرای مانور پدافند غير عامل بيماري شاربن با هماهنگي فرمانداري و با حضور كارشناسان دامپزشكي، جهاد كشاورزي، بهداشت و درمان و ...  در روستاي شهيدآباد شهرستان خبر داد.

عبدالله رياحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين مانور با هدف افزايش آمادگي اكيپ هاي عملياتي دامپزشكي در مواجهه با حوادث و بلاياي طبيعي انجام شد.
 
وي افزود: در اين مانور  اكيپ ضدعفوني، معدوم سازي و واكسيناسيون دام، ضمن شركت فعال و پررنگ در برپايي و برگزاري مانور امداد  نجات، با همكاري جمعيت هلال احمر با حضور مسئولان استاني و محلي، نسبت به مايه كوبي گله گوسفند حاضر در محل اجراي مانور، عليه بيماري شاربن، اقدام كردند.
 
رئيس شبكه بهداشت و درمان بهشهر نيز به مهر گفت: بيماري شاربن كه در انسان به آن سياه­زخم مي­گويند بيماري عفوني و مشترك بين انسان و حيوانات است.
 
دكتر محسن باقري ادامه داد: اين بيماري در حيوانات بيشتر در پستانداران مانند گاو، گوسفند، بز، شتر، بز كوهي، و ساير علفخواران ديده مي­شود و  اگر انسان  در تماس با حيوانات مريض و آلوده قرار گيرد و  يا با بافت هاي آلوده آنها ( مانند گوشت، احشاء و  پوست ) در تماس باشد مي­تواند به اين بيماري دچار شود.
 
وي گفت: خوشبختانه تاكنون گزارشي از بروز اين بيماري در منطقه بهشهر و استان مازندران گزارش نشده اما به دليل وجود دام در مناطق ايجاد آمادگي و واكسيناسيون و... از جمله مواردي است كه بايد اطلاع رساني شود.
 
باقري افزود:  مانور پدافند غير عامل امروز نيز مانور آموزشي است كه فعاليت هاي واكسيناسيون، ضدعفوني كردن و... را به روستاييان در روستاي شهيد آباد در مواقع حساس آموزش داد و شبكه درمان و بهداشت و درمان بعنوان اكيپ همكار در اين دوره از مانور شركت داشته است.
کد مطلب 2164727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها