انشعاب های غیرمجاز عامل اصلی قطعی آب در یاسوج/ 2 هزار پرونده انشعاب غیرمجاز در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادق پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از سال گذشته تا کنون چهار هزار انشعاب غیر مجاز آب در این استان جمع آوری و سه هزار و 500 انشعاب نیز شناسایی شده است.

وی بیان داشت: انشعابات غیر مجاز در شهر یاسوج بخش زیادی از آب تولیدی را هدر داده و باعث خالی شدن منابع ذخیره آب می شوند.

صادق پور اظهار داشت: فرسودگی شبکه های انتقال آب و کمبود اعتبار برای تعویض آنها نیز از مشکلاتی است که در هدر روی آب شرب در شهر یاسوج و دیگر شهرهای استان تاثیر گذار بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان میزان آب تولیدی روزانه در شهر یاسوج را 25 هزار متر مکعب عنوان کرد و افزود: متاسفانه مصرف زیاد آب در شهر یاسوج، فرسودگیها و انشعابات غیر مجاز بهره برداری را افزایش و سطح آب چشمه ها و منابع آبی شهر را کاهش داده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون بیش از دو هزار پرونده انشعاب غیر مجاز در محاکم قضایی استان در دست بررسی است.

صادق پور فرسودگی 40 درصد از هزار کیلومتر شبکه انتقال آب استان را یکی دیگر از عوامل هدرروی مقادیر زیادی آب در استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سالانه 60 کیلومتر از شبکه های فرسوده آب بازسازی و نوسازی می شود، تصریح کرد: برای نوسازی کل شبکه های فرسوده آب در استان به 60 میلیارد تومان نیاز داریم که سالانه سه میلیارد تومان برای این امر اختصاص می یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به مشکلات تامین آب در استان تصریح کرد: اين شركت تامین کننده آب 15 شهر و 70 روستای اقماری شهرها ی استان است که برای تامین آب شرب این شهر ها با مشکلات فراوانی مواجه هستیم.

وی افزود: هم اکنون حدود 400 هزار نفر در قالب 115 هزار مشترک تحت پوشش خدمات این شرکت هستند و آب مورد نیاز این تعداد شهر و روستا از طریق 55 حلقه چاه عمیق و چهار دهنه چشمه تامین می شود.

صادق پور بیان داشت: با توجه به کاهش سطح منابع آب مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کرده تا مشکل قطعی آب در نقاط مختلف شهر مرتفع شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلای استان افزود: 4.5 درصد مشترکین این شرکت پر مصرف هستند و اگر مصرف درست باشد میزان آب تولیدی در این استان بیش از نیاز است زیرا 32 میلیون متر مکعب آب در استان تولید و 23 میلیون آن مصرف می شود و بقیه به هدر می رود.