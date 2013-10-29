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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

70 درصد سیگاری ها در 14 سالگی سیگار کشیدن را تجربه کرده اند

70 درصد سیگاری ها در 14 سالگی سیگار کشیدن را تجربه کرده اند

عضو کمیته کنترل دخانیات کشور گفت: 70 درصد افراد سیگاری کشور اذعان کرده اند که اولین نخ سیگار را در سن 14 سالگی تجربه کرده اند و نتوانستند به ترک دخانیات اقدام کنند .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن آذری پور اظهار داشت: استعمال دخانیات شایعترین نوع اعتیاد در کشور است که سبب بروز ناراحتیهای قلبی، ریوی و سرطان در انسان می شود .

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که از هر 5 نوجوانی که سیگاری می شوند 2 نفر موفق به ترک سیگار شده اند .

آذری تصریح کرد: برخی از افراد از قلیان به عنوان یک تفریح استفاده می کنند و بر این مبنا در حضور خانواده اقدام به استعمال قلیان می کنند غافل از اینکه نیکوتین موجود در قلیان زمینه ساز اعتیاد به مواد مخدر است.

وی افزود: تمامی مواد سرطان زا و اعتیاد آور در قلیان و سیگار مشترک هستند و استعمال دخانیات در سنین نوجوانی به عنوان دریچه ورود به بزهکاری می باشد.

عضو ستاد کنترل دخانیات کشور خاطرنشان کرد: هیچ فردی به دلیل ترک سیگار نمی میرد ولی سالانه 100هزار نفر در اثر عوارض ناشی از مصرف دخانیات جان خودشان را در کشور از دست می دهند.

کد مطلب 2164732

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