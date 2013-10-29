70 درصد سیگاری ها در 14 سالگی سیگار کشیدن را تجربه کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن آذری پور اظهار داشت: استعمال دخانیات شایعترین نوع اعتیاد در کشور است که سبب بروز ناراحتیهای قلبی، ریوی و سرطان در انسان می شود .

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که از هر 5 نوجوانی که سیگاری می شوند 2 نفر موفق به ترک سیگار شده اند .

آذری تصریح کرد: برخی از افراد از قلیان به عنوان یک تفریح استفاده می کنند و بر این مبنا در حضور خانواده اقدام به استعمال قلیان می کنند غافل از اینکه نیکوتین موجود در قلیان زمینه ساز اعتیاد به مواد مخدر است.

وی افزود: تمامی مواد سرطان زا و اعتیاد آور در قلیان و سیگار مشترک هستند و استعمال دخانیات در سنین نوجوانی به عنوان دریچه ورود به بزهکاری می باشد.

عضو ستاد کنترل دخانیات کشور خاطرنشان کرد: هیچ فردی به دلیل ترک سیگار نمی میرد ولی سالانه 100هزار نفر در اثر عوارض ناشی از مصرف دخانیات جان خودشان را در کشور از دست می دهند.