سي و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم در همدان برگزار مي شود

حجت الاسلام سيد حسن رضوي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: مدت زمان اين دوره مسابقات قرآن كريم از امروز تا دهم آبان ماه جاري است.

سرپرست اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان با اشاره به حضور 16 داور برجسته در برپايي اين سري مسابقات در شهرستان همدان نيز عنوان داشت: اين دوره مسابقات به مدت چهار روز در سالن كانون مهديه سازمان دانش آموزي همدان برگزار خواهد شد.

وي ابراز داشت: در اين دوره مسابقات قرآني در شهرستان همدان بيش از يك هزار نفر شركت كرده اند.

سرپرست اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان عنوان داشت: رشته هاي اين سري مسابقات شامل قرائت، ترتيل، حفظ يك جزء، دو و نيم جزء، پنج جزء، 10 جزء، 20 جزء و حفظ كل قرآن كريم است.

حجت الاسلام رضوي با بيان اينكه اين دور مسابقات در دو گروه سني زير شانزده سال و بالاي 16 سال برگزار مي شود، گفت: سه نفر اول اين دوره ضمن دريافت جوايز نفيس به مرحله استاني راه خواهند يافت.

وي با بيان اينكه مرحله استاني اين دوره مسابقات اوايل آذرماه امسال برگزار خواهد شد، اضافه كرد: مسابقات قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه فني ترين و معتبرترين مسابات در جهان اسلام است كه تا مرحله بين المللي نيز ادامه دارد.