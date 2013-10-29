  1. حوزه و دانشگاه
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۱

آغاز فعالیت پردیس خودگردان دانشگاه زنجان از بهمن ماه

آغاز فعالیت پردیس خودگردان دانشگاه زنجان از بهمن ماه

رئیس دانشگاه زنجان گفت: پردیس خودگردان این دانشگاه فعالیت خود را در مقطع کارشناسی ارشد از بهمن ماه در سه رشته فنی آغاز می کند.

دکتر محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: پردیس خودگردان دانشگاه زنجان از بهمن ماه سال جاری در سه رشته مهندسی برق، عمران و مکانیک دانشجو پذیرش می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه فقط در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش خواهد کرد افزود: برای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری پیگیر اخذ مجوز هستیم .

رئیس دانشگاه زنجان درباره شهریه دوره‌های مذکور گفت: هنوز هیات امنای دانشگاه در خصوص شهریه رشته های فنی پردیس خودگردان دانشگاه تصمیمی اتخاذ نکرده است .

به گزارش مهر، پردیس ها واحد غیرانتفاعی در دانشگاه ها محسوب می شوند که با دریافت شهریه در مقاطع تحصیلات تکمیلی به ارائه آموزش می پردازند.

همچنین پردیس ها به سه شکل دانشجو می پذیرند و عمده ترین نوع پذیرش ها به صورت آزمون اختصاصی به صورت جداگانه و یا از طریق آزمون سراسری است.

کد مطلب 2164737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها