آغاز فعالیت پردیس خودگردان دانشگاه زنجان از بهمن ماه

دکتر محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: پردیس خودگردان دانشگاه زنجان از بهمن ماه سال جاری در سه رشته مهندسی برق، عمران و مکانیک دانشجو پذیرش می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه فقط در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش خواهد کرد افزود: برای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری پیگیر اخذ مجوز هستیم .

رئیس دانشگاه زنجان درباره شهریه دوره‌های مذکور گفت: هنوز هیات امنای دانشگاه در خصوص شهریه رشته های فنی پردیس خودگردان دانشگاه تصمیمی اتخاذ نکرده است .

به گزارش مهر، پردیس ها واحد غیرانتفاعی در دانشگاه ها محسوب می شوند که با دریافت شهریه در مقاطع تحصیلات تکمیلی به ارائه آموزش می پردازند.

همچنین پردیس ها به سه شکل دانشجو می پذیرند و عمده ترین نوع پذیرش ها به صورت آزمون اختصاصی به صورت جداگانه و یا از طریق آزمون سراسری است.