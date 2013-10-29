12 کارگروه پدافند غیر عامل سمیرم را همراهی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عسگریان ، در کارگروه پدافند غیر عامل شهرستان سمیرم که صبح امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد با اشاره به سه سال گذشته به عنوان زمان تشکیل پدافند غیر عامل در شهرستان سمیرم اظهار داشت: این کارگروه طبق منویات مقام معظم رهبری و به صورت جدی در دستور کار استانداری ها و فرمانداری ها قرار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر برای موضوع پدافند غیرعامل اداره کل در محل استانداری ها تعریف شده است و همچنین مدیرکل پدافند غیرعامل نیز در استانداری ها مستقر شده است .

وی با بیان اینکه ترتیبات پدافند غیرعامل هنوز در سمیرم رعایت نشده است اذعان داشت: موضوع پدافند در دو بخش عامل و غیرعامل مطرح است که بهترین وجه آن در این دفاع مقدس نمود یافته است .

عسگریان تصریح داشت: ما در شناسائی پدافند عامل شناخت کامل از دشمن و امکانات دشمن داریم در حالیکه پدافند غیرعامل در شرایط غیر از جنگ مطرح می شود .

وی ادامه داد: پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که به ابزار جنگ نیاز ندارد و با به کارگیری آن می توان از ورود خسارات مالی و تجهیزاتی نظامی و غیر نظامی ممانعت کرد و خسارات را به حداقل رساند.

معاون فرماندار سمیرم اظهار داشت: موضوع پدافند در قانون تعریف شده است و همه نهادها ، ادارات، ارگان ها ، سازمان ها و مردم عادی هم می توانند در این موضوع نقش موثری داشته باشند .

وی با تاکید بر اینکه موقعیت هر کشور در پدافند متفاوت است و کشور جمهوری اسلامی ایران به جهت دارا بودن ذخایر نفت و گاز فراوان دارای رتبه ای ویژه در موضوع پدافند است ، اذعان داشت: با اجرای پدافند اهدافی مثل ارتقای بازدارندگی موثر ، امنیت پایدار ، تولید علم ، تبدیل علم به معارف ، کاهش آسیب پذیری ، به حداقل رساندن تهدیدات دشمن ، تعامل مثبت با دفاع غیرعامل ، دستیابی به پایداری امنیتی و ایمنی سازی با پدافند غیرعامل نرم را می توان محقق کرد.



