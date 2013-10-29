جهان به پایان عصر آنتی بیوتیک رسید/ آغاز به کار بمب ساعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، "ارجون سرنیواسان" یکی از مدیران مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها گفت: انسان و دام با مصرف بیش از اندازه از داروهای آنتی بیونیک به جایی رسیده اند که باکتری ها به این داروها مقاوم شده و اکنون در عصر پس از آنتی بیوتیک قرار گرفته ایم.

سازمان بهداشت جهانی اخیرا هشدار داده است که جهان در حال آغاز دوره پس آنتی بیوتیکی است چر که دیگر عفونت های رایج و معمولی درمانی ندارند.

سرنیواسان مصرف بیش از اندازه و غیرضروری از آنتی بیوتیک را برای ایجاد این وضعیت مقصر دانسته و می گوید: ما خودمان آتش مقاومت باکتریایی را دامن زده ایم. این داروها، داورهای معجزه آسایی هستند اما طی 50 سال گذشته از آنها به خوبی مراقبت نشده است.

وی افزود: پزشکان دیگر درمانی برای مبارزه با عفونت ها سراغ ندارند که بتواند بیماری را به راحتی درمانهای پیشین درمان کند. باکتری هایی که با آنها مواجه می شویم تقریبا به همه و در برخی موارد به تمامی آنتی بیوتیک های موجود و در دسترس مقاوم هستند.

انگلیس قصد دارد در فهرست خطرات ملی برای ضرورت های شهروندی خود، مقاومت به آنتی بیوتیک را در کنار حملات تروریستی فاجعه بار و فورانهای آتشفشانی عظیم قرار دهد.

مقامات بهداشت و درمان انگلیس مقاومت آنتی بیوتیکی را یک بمب ساعتی و یک سناریوی آخر الزمانی می دانند که در آن هفت درصد موارد بستری در بیمارستانها به خاطر عفونت های مقاوم به داروست.