احمد دنیامالی کاندیدای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون قایقرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنيامالي تا يك ماه پيش از آغاز رقابت هاي المپيك ٢٠١٢ لندن و در حاليكه پنج سهميه المپيك را در فدراسیون تحت مدیریتش كسب كرده بود توسط محمد عباسی وزير پیشین ورزش و جوانان و با استناد به بند جنجالي١٠ از رياست فدراسيون قايقراني بركنار شده بود.

بركناري وي از سمتش نهايتا منجر به تعليق فعاليت هاي فدراسيون قايقراني ايران شد و در ١٧ ماه گذشته فدراسيون قايقراني ايران با سرپرست اداره مي شد.

در حال حاضر دنيامالي که در دوره جدید به عضویت شورای شهر تهران نیز درآمده است، تنها كانديدای حضور در انتخابات فدراسيون قايقراني است.