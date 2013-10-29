وضعیت تب دانگ در ایران/ آمادگی حشره شناسان در مقابله با بیماری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود نبوی با اشاره به ایجاد آمادگی در بین حشره شناسان و پزشکان برای مقابله با تب دنگ از هم اکنون در کشور، گفت: پاندمی این تب از سه دهه قبل از برزیل و هند شروع شد و به جنوب غرب آسیا و آفریقا رسید و پیش بینی می شود 2 تا 5 سال دیگر وارد کشورمان شود.

وی با تاکید بر اینکه گزارشی از وجود پشه ناقل این بیماری در کشور مخابره نشده است، افزود: آنچه واضح است این است که جلوی تکثیر حشرات در طبیعت را نمی توان گرفت ولی باید پزشکان و حشره شناسان را از این بیماری و چگونگی درمان آن آگاه کنیم که این کار نیز در کشور شروع شده است.

نبوی از موارد اندک وجود این بیماری در توریستهایی که پس از سفر به مناطقی که این بیماری وجود دارد وارد کشورمان شده اند خبر داد و گفت: 11 مرکز ویروس شناسی در دانشگاههای قطب علمی علوم پزشکی کشور وجود دارند که شناسایی ویروسهای جدید در کشور را انجام می دهند.

وی شبکه مراقبتهای اولیه را نقطه قوت ایران برای مقابله با این ویروسها دانست و بیان داشت: علاوه بر این مراکز 100 پایگاه بهداشتی مراقبت مرزی در اقصی نقاط مرزی کشور وجود دارند که 20 پایگاه آن درجه یک و عمده هستند و پیشرفته ترین پایگاه نیز در فرودگاه امام خمینی (ره) مستقر است.