امامزاده های سیروان در انتظار زائران و گردشگران/غفلت از توریسم مذهبی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، کوه های سربه فلک کشیده "قلارنگ" و "مله گون" و سیوان آغاز سرزمینی کهن و تاریخی است که در زمانهای گذشته آن را سیروان باستان می خوانند و پایین آن دیار خوش آب هوای منطقه عرب رودبار است که دارای جاذبه های گردشگری، باغداری و کشاورزی و دامپروری منحصر به فردی است که نظیر آن در کمتر جاهای کشور دیده می شود.

این منطقه دارای توانمندیها و استعدادهای قابل توجهی در زمینه های مختلف است که در صورت توجه به آنها آبادانی در این منطقه چند برابر می شود و بیکاری نیز ریشه کن خواهد شد.

دولت برای توجه به این منطقه تاریخی و توریستی با تبدیل آن به شهرستان در سال گذشته موافقت کرده و هم اکنون با داشتن اعتبارات مستقل می تواند توانمندیهای خود را در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز دهد و با ارتقای این بخش به شهرستان در سال گذشته طعم عدالت محوری مردم را چشیدند.

برای آنانکه بر سيروان پای می نهند آسمان دست يافتنی است. آنکه از سرابکلان و کوچه های تاريخی آن می گذرد زمزمه دور مردان تاريخی شنيدنی است. آنکه بر کناره سيمره می نشيند از پيچاپيچ آن روايت تاريخ اين ديار را می شنود و شانه به شانه سيوانکوه اقتدار و بزرگی را تجربه می کند.

سیروان دارای جاذبه های مهم تاریخی و گردشگری است که افزون بر اینها هفت امامزاده وجود دارد که زیبایی منحصر به فردی به این مناطق بخشیده که در این راستا گردشگران و زائران را به سوی خود فرا می خواند.

این منطقه دارای آب و هوای چهار فصل سال و بیشتر مناطق آن به دلیل وجود باغات و شالیزارهای زیاد همیشه سرسبز و به یاد ماندنی است.

شهرستان سیروان با 60 روستا و چند منطقه شهری حدود هفت امامزاده بزرگوار در اقصی نقاط آن وجود دارد که هر کدام از آنها دارای کرامات خاصی بوده و مورد احترام مردم هستند.

وجود باقع متبرکه در شهرستان سیروان

این امامزاده ها شامل امامزاده محمدباقر در روستای سفید خانی، امامزاده شاه قلندر در روستای پینگه بر، امامزاده سیدعلی در نزدیکی شهر لومار ، امامزاده عباس در روستای اسلامیه، امامزاده سیده بانو در روستای گوراب ، امامزاده حاج بختیار در روستای سرابکلان، امامزاده عباس عرب رودبار در این شهرستان قرار دارند که هر کدام از آنها در مناطق بکر و دیدنی و سرسبز سیروان قرار دارند که آحاد مختلف مردم علاوه بر زیارت در کنار آنها نیز تفریحات سالم در کنار خانواده ها را انجام می دهند.

امامزاده سیده بانو معروف به صورت بانو اولین امامزاده زن در استان ایلام است که در چند سال گذشته به همت خًیٍران و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام مرمت شده است، این امامزاده بزرگوار در روستای گوراب سفلی از توابع بخش شیروان شهرستان شیروانچرداول استان ایلام قرار دارد که به بعلت داشتن کرامت، زوار زیادی از اقصی نقاط کشور به منظور زیارت به این منطقه سفر می کنند ولی بدلیل داشتن معارض صاحب زمین کشاورزی تاکنون امکانات رفاهی آن مهیا نشده است.

شهرستان سیروان در چهار فصل سال دارای زیباییهای منحصر به فردی است که طراوات و شادابی منطقه زبانزد عام و خاص شده است و وجود مبارک این امامزاده های بزرگوار زیبایی دو چندانی به این خطه بخشیده است که می طلبد مسئولان برای زوار و گردشگران،امکانات رفاهی را فراهم کنند تا شاهد پیشرفت همه جانبه در زمینه های مختلف در این منطقه باشیم.

امامزاده سیده بانو از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) است که کرامات زیادی از آن نقل می کنند و در بین مردم این بخش خیلی مورد توجه است.

در حال حاضر خیران منطقه برنامه های خوبی برای توسعه این امامزاده را دارند و در صورتیکه صاحب زمین همکاری کند و در قبال اخذ بهاء زمین در اختیار امامزاده قرار دهد در آینده نزدیک شاهد توسعه در این منطقه خواهد بود.

برکت امامزاده ها در شهرستان

یکی از مردم منطقه شیروان گفت: امامزاده سیده بانو از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) است که دارای کرامات زیادی است و مردم منطقه اعتقاد وافری به آن دارند که می طلبد مسئولان فرهنگی استان با رایزنیهای خود زمینه امکانات آن را فراهم کند.

پرویز مرادی با اشاره به اینکه در حال حاضر این امامزاده هیچ امکانات رفاهی ندارد و زائراینی که به این منطقه به قصد زیارت سفر می کنند با مشکلاتی مواجه می شوند و باید مسئولان با برنامه ریزی های مدون این مشکلات را حل کنند، افزود: این منطقه دارای زیبایی و طبیعتی منحصر بفرد است که علاوه بر توسعه فرهنگ برای جذب گردشگران نیز مهم است.

وی اظهار داشت: خیران منطقه و آحاد مختلف مردم برای کمک به این امامزاده بزرگوار اعلام آمادگی کرده اند که در صورت موافقت صاحب زمین در قبال اخذ بها و قرار دادن آن در اختیار این امامزاده نه نتها امکانات رفاهی آن فراهم می شود بلکه در آینده برای توسعه این منطقه نیز حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه هیئت امنای این امامزاده زحمات قابل توجهی برای ساخت آن انجام داده اند، تصریح کرد: در حال حاضر هئیت امنای این امامزاده برای ساخت امکانات و جلب رضایت صاحب زمین کارهای خوبی انجام داده اند که امیدواریم هرچه زودتر به سرانجام برسند.

توریسم مذهبی در ایلام غفلت واقع شده است

یک کارشناس مسائل گردشگری در استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار گفت: بیش از 50 بقاع متبرکه در استان ایلام وجود دارد که جایگاه خاصی نزد مردم استان و دیگر نقاط کشور دارد.

علی اکبری بیان داشت: امامزاده علی صالح(ع) در شهرستان مهران واقع در منطقه صالح آباد مهمترین امامزاده در استان ایلام است که مسافران عراقی که از مرز مهران وارد کشور می شوند از این امامزاده استقبال می کنند.

وی عنوان کرد: این یک فرصت مناسب برای جذب درآمد برای منطقه است که البته باید زیرساختهای لازم در این منطقه ایجاد شود.

اکبری اظهار داشت: امامزاده های شهرستان سیروان نیز به دلیل قرار گرفتن در مناطق طبیعی بکر فرصتی مناسب برای گردشگران است که هم زیارت کنند و هم از طبیعت استفاده کنند.

وی افزود: شهرستان سیروان با داشتن جاذبه های متنوع گردشگری، تاریخی و مذهبی نیازمند ایجاد امکانات است که توریسم مذهبی در کل استان و این شهرستان رونق بگیرد.