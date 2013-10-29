اجرای طرح نظام عملکردی و بازتوزیع در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بیمارستان رازی قائم شهر با توجه به فشارهای بسیار در مجموعه بهداشت و درمان، محدودیت هایی در کشور و همچنین 2 برابر شدن ارزها، اظهارداشت: با همه این تفاسیر ذره ای از خدمات پزشکی کم نمی شود بلکه برعکس بیشتر از گذشته پزشکان و پرستاران در امر خدمت رسانی به مردم پرداختند و هیچ کس نتوانست خدمت این قشر را جبران کند.

وی با بیان اینکه بیمارستان رازی قائم شهر بعد از بیمارستان امام خمینی(ره) ساری دومین بیمارستان استراتژیک مازندران است، افزود: قرار است این بیمارستان کاملتر و بخش های دیگر آن فغال شود.

وی بیان کرد: در دیگر بیمارستان های استان سیاست به گونه ای است که اگر بیمارستان جدیدی ساخته شود، باید تک تخصصی یا چند تخصصی باشد و همچنین بیمارستان ها مکمل و مجاور هم باشند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی دیگر از برنامه های این دانشگاه را نظام عملکردی، باز توزیع است، اذعان داشت: این برنامه یک طرح کشوری است و در بیمارستان رازی قائم شهر، فاطمه زهرا ساری و امام حسین نکا اجرا می شود.

جان بابایی با اشاره به اینکه شاید در شروع این طرح نارضایتی های وجود داشته باشد، گفت: در طول زمان این نواقص برطرف می شود و در وهله نخست به سود پرسنل بیمارستان و بعد بیماران است.

وی اظهارداشت: اگر این اقدام اجرایی شود کیفیت خدمات، دریافتی پرسنل و رضایت مردم بیشتر خواهد شد.

وی از راه اندازی دستگاه سی تی اسکن تا چند ماه آینده در بیمارستان رازی آینده خبرداد.

دکتر قاسم پوری جایگزین دکتر عابدینی بعنوان رئیس بیمارستان رازی قائم شهر گردید.