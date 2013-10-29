محرم ماه احیای امربه معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسن دهشیری صبح امروز در همایش امر به معروف و نهی از منکر پایگاه های بسیج شهرستان اردستان در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امر به معروف و نهی از منکر دارای چنان اهمیتی است که در روایت آمده، اگر ما تمام واجبات را یک طرف بگذاریم و امر به معروف را یک طرف امر به معروف سنگین تر است.

وی تصریح داشت: حسین بن علی (ع) شهید امر به معروف است و امامان (ع) و نوادگانشان روی این مساله تاکید بسیار داشتند.

امام جمعه اردستان اظهار داشت: اقامه نماز باید چنان در جامعه به پا داشته شود که همچون ستون نمایان باشد و همینطور زکات و امر به معروف و نهی از منکر که این چهار رکن حکومت الله را پایدارمی سازد و هیچ حکومتی بدون این ارکان حکومت صالحان نخواهد بود.

دهشیری بیان داشت: ما باید به عنوان یک مسلمان و شیعه و فردی که در ایران اسلامی زندگی می کنیم و به عنوان یک بسیجی وظیفه خود را که اشاعه امر به معروف و نهی از منکراست را در جامعه رعایت بکنیم.

وی یادآور شد: اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد دیگر فرایض الهی اجرا نمی شود و امروزه این امر در جامعه رو به فراموشی است.

وی افزود: ما باید پا به پای عاشورائیان به پیش برویم و هر فرد باید خود آمر به معروف و نهی از منکر باشد تا بتواند دیگران را به این امر تشویق کند.

امام جمعه اردستان گفت: داشتن صداقت، اعتماد، توکل بر خدا و آمری به معروف و نهی از منکر می تواند جامعه را اصلاح کند و ماه محرم ماه احیای امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود و ما باید در این امر پیشقدم باشیم.



