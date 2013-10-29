مخالفت نمایندگان با حذف اختیارات دولت نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد حذف اختیارات دولت به منظور پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) طرح های مصوب رای مثبت ندادند.

بر این اساس با 27 رای موافق، 116 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر در جلسه این پیشنهاد که از سوی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد رای نیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت، در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما با یک مبلغ جزئی می توانیم ده ها میلیارد دلار وارد کشور کنیم در حالی که این پیشنهاد یعنی حذف بند آخر تبصره دو ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 در حقیقت حذف مهمترین بند این تبصره است.

وی افزود: تقریباً در همه استان های کشور طرح هایی را داریم که باید به انجام برسد، حال که امکان این وجود دارد که با استفاده از مبالغ موجود این طرح ها را اجرایی کنیم باید از این فرصت استفاده کنیم.

نوبخت همچنین در پاسخ به تذکر برخی نمایندگان در واکنش به عصبانیت وی عنوان کرد: من هنوز خود را نماینده ادوار می دانم و احساس می کنم هنوز هم به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه فعالیت می کنم و همواره خطاب به نمایندگان از لفظ همکاران استفاده می کنم بنابراین استدعا می کنم به حرف های من توجه کنید تا در سایه این همکاری مردم نفع ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رسایی نماینده مردم تهران پیش از سخنان نوبخت در تذکری به وی عنوان کرد: آقای نوبخت پشت تریبون از ادبیاتی استفاده می کنند که گویا بر سر ما و ملت منت می گذارند که لایحه ای آوردند تا مطابق قانون عمل شود.

وی با اشاره به اینکه این ادبیات نوعی تهدید است، افزود: چنین لحنی درست نیست، آقای نوبخت حتی وقتی پایین آمدند بدتر از آن لحن را با من داشتند؛ اگر قانون دست دولت را بسته، دهان شما باز است و می گویید قانون اجازه نمی دهد.

ابوترابی فرد در پاسخ به تذکر رسایی و سایر نمایندگان در این خصوص عنوان کرد: بر اساس شناختی که از آقای نوبخت داریم می دانیم که ادبیات وی مسالمت آمیز و صمیمی است، آن چه اشاره کردند ناشی از این بود که اگر این شش درصد در اختیار دولت باشد با امکان بیشتری می تواند پاسخگوی خواسته های مردم باشد.

وی افزود: شاید انتظار دوستان ما در مجلس از آقای نوبخت کمی فراتر از این بود.