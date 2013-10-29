آغاز طرح بازرسی و نظارتی ویژه ایام محرم در شهرستان مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مصیبی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه برنامه زمانبندی این طرح از 15 آبان ماه آغاز می شود، افزود: در این شهرستان به دلیل استقبال همشهریان از ایام سوگواری و شهادت حضرت اباعبداله حسین و آغاز برنامه های هیئت حسینی قبل از ماه محرم اجرا این طرح یک هفته زودتر آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح تمامی واحدهای صنفی عرضه ظروف یکبار مصرف ، واحدهای توزیع کننده مواد غذایی و پروتئینی به خصوص برنج ، روغن ، شکر ، گوشت قرمز ،گوشت مرغ ، حبوبات، شیرینیجات و واحدهای نانوائی مورد نظارت و بازرسی ویژه بازرسان این اداره قرارمی گیرد.

سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت مراغه در ادامه افزود: در این طرح علاوه بر 30 ناظر افتخاری چهار اکیپ فعال نظارتی شهرستان به واحدهای صنفی مورد هدف مراجعه و نحوه فروش را بطور منظم بازرسی می کنند.

مصیبی تصریح کرد: هم اکنون در صدد جذب نیاز کالایی عمده هیات ها ی مذهبی شهرستان در این ایام هستیم تا در اسرع وقت در اختیار این هیئت قرار بگیرد.