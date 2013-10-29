ابراهیم حسن‌بیگی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهار نظرهای معاون فرهنگی وزارت ارشاد در خصوص بررسی مجدد کتاب‌هایی که موفق به اخذ مجوز نشر نشده‌اند، اظهار کرد: بنا دارم رمان «عالیجناب شهردار» را که از چهار سال پیش تا به امروز مجوز نشر نگرفته است، مجددا به ارشاد بفرستم تا طبق وعده‌ای که داده شده، بررسی مجدد شود.

وی افزود: رمان «عالیجناب شهردار» داستان طنزی است که درباره شیوه حکومتداری یکی از رئیس جمهورهای کشور همسایه شمالی نوشته است و حوادث طنز آن هیچ ارتباطی به داخل ایران ندارد.

حسن‌بیگی تصریح کرد: هم اکنون در حال بازنویسی و اعمال اصلاحاتی در این رمان هستم که پس از اعمال آن رمان به ناشر سپرده خواهد شد.

این نویسنده پیش از این درباره این اثر اظهار داشته بود: داستان «عالیجناب شهردار» به روایت داستانی از شهری خیالی می‌پردازد که پس از فوت شهردارش، شاعری را به این سمت برمی‌گزینند که اگرچه او در ابتدا حس و احوال و عواطف شاعری را در خود دارد اما با گذشت زمان شخصیتی دیکتاتوری به خود می‌گیرد.

وی تاکید کرده بود شخصیت‌های داستان خیالی هستند که با عناوین شغلی تشخیص داده می‌شوند و واقعیت مکانی ندارد.

حسن‌بیگی همچنین هدف عمده داستان کتاب را نشان دادن روان‌شناختی تحولات روحیات انسانی عنوان کرده که موجب شکل‌گیری خصلت‌های دیکتاتوری در افراد می‌شود، عنوان کرده بود.