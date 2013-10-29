توفان شن شهرستان فهرج را در نوردید/ مسدود شدن محور کرمان- زاهدان

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طوفان شن که از ساعت هفت صبح امروز آغاز شد باعث شن گرفتگی معابر، قنوات و راه‌های روستایی فهرج شده است.

وی از مسدود شدن محور کرمان- زاهدان در اثر وقوع توفان خبر داد و افزود: شعاع دید رانندگان در این محور به کمتر از 100 متر رسیده است.

برزنگ با اشاره به موقعیت جغرافیایی فهرج تصریح کرد: فهرج در حاشیه کویر لوت قرار دارد و همین امر باعث وقوع توفان های شن شدید در این شهرستان می شود.

این مسئول گفت: شهروندان از بیرون آوردن کودکان و سالخوردگان به منظور حفظ سلامت آنها تا زمان پایان توفان خودداری کنند.